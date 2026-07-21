Tormenta Bertha avanza hacia la costa sur de Estados Unidos con alertas por lluvias e inundaciones

Vista satelital de la tormenta tropical Bertha mientras avanza por el Golfo de México, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Bertha continuaba fortaleciéndose este martes sobre el golfo de México, mientras se desplazaba lentamente hacia la costa sur de Estados Unidos, donde permanecen vigentes alertas por vientos, lluvias intensas, inundaciones repentinas y marejada ciclónica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) se encontraba investigando el fenómeno durante la mañana.

A las 7:00 de la mañana, hora central de Estados Unidos, el centro de Bertha estaba localizado cerca de la latitud 28.8 norte y longitud 86.2 oeste, aproximadamente 165 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, Florida, y 280 kilómetros al sureste de Mobile, Alabama.

La tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con ráfagas superiores, y se desplazaba hacia el noroeste a unos siete kilómetros por hora. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 130 kilómetros desde su centro.

El NHC indicó que Bertha podría fortalecerse ligeramente durante este martes, antes de comenzar un proceso de debilitamiento gradual a mediados de semana.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el sistema continuará moviéndose lentamente hacia el noroeste o el oeste-noroeste y posteriormente girará hacia el oeste. Se espera que permanezca cerca o sobre la costa norte del golfo de México durante los próximos días.

Vigilancia

Una advertencia de tormenta tropical está vigente desde la frontera entre Alabama y Florida hasta el límite entre las parroquias Jefferson y Plaquemines, en Luisiana. En esa zona, las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar entre la tarde de este martes y el miércoles.

También se mantiene una vigilancia de tormenta tropical para sectores del noroeste de Florida, Luisiana y el área metropolitana de Nueva Orleans, incluyendo los lagos Pontchartrain y Maurepas.

Las autoridades advirtieron sobre una marejada ciclónica potencialmente peligrosa. El agua podría alcanzar entre dos y cuatro pies sobre el nivel del suelo desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida.

En otras áreas de Luisiana y Florida, así como en el lago Pontchartrain, la marejada podría elevar el nivel del agua entre uno y tres pies.

Bertha también podría producir acumulados de lluvia de entre dos y cuatro pulgadas hasta el jueves, con cantidades aisladas cercanas a seis pulgadas, desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, incluyendo sectores de Alabama y Misisipi.

Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas, principalmente en áreas urbanas.

El oleaje generado por la tormenta ya afecta partes de Florida y se extenderá hacia el oeste a lo largo de la costa norte del golfo de México. El NHC alertó que las olas podrían provocar condiciones marítimas peligrosas y corrientes de resaca potencialmente mortales.