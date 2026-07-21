EE. UU. advierte que llevar cannabis en el equipaje a ciertos países puede acarrear hasta 10 años de prisión

Un vendedor guarda en una bolsa unos hongos psicodélicos en una tienda de cannabis en Los Ángeles. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades estadounidenses exhortaron a los viajeros a revisar cuidadosamente su equipaje antes de salir del país y evitar transportar productos derivados del cannabis, ya que hacerlo podría derivar en fuertes multas e incluso penas de prisión en algunos destinos.

La advertencia surge tras la entrada en vigor de una nueva política aduanera en Tailandia, que endurece las sanciones para quienes ingresen o saquen cannabis del país sin la autorización correspondiente.

A inicios de este año, la Embajada de Estados Unidos en RD advirtió a los turistas y ciudadanos estadounidenses que el ingreso o salida de cannabis a República Dominicana constituye un "delito grave" que puede derivar en detención o enjuiciamiento, por lo que los instó a evitar transportar cualquier producto derivado de marihuana al entrar o salir del territorio dominicano.

Mientras tanto, desde junio de 2026, las personas que violen esa normativa pueden enfrentar hasta 10 años de prisión, una multa de 500,000 baht tailandeses (unos 15,000 dólares) o ambas sanciones, según informó la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Tailandia.

Despenalización y restricciones

Aunque Tailandia despenalizó la posesión de cannabis en 2022, importar o exportar la sustancia sin los permisos requeridos continúa siendo ilegal.

El abogado especializado en cannabis Jeffrey Hoffman explicó que los viajeros no deben asumir que las leyes vigentes en su país de origen se aplican en el extranjero.

"Si bien algunos países, como Canadá, y varios estados de Estados Unidos han flexibilizado sus leyes sobre el cannabis, en la mayor parte del mundo sigue siendo una sustancia ilegal. Al cruzar una frontera internacional, las personas quedan sujetas a la legislación del país que visitan", señaló.

Como ejemplo, Hoffman recordó el caso de la estrella del baloncesto Brittney Griner, quien fue condenada en Rusia tras encontrarse aceite de cannabis en su equipaje.

"No existe un margen de tolerancia cuando se viaja al extranjero. Incluso un error puede tener consecuencias graves", advirtió.

Recomendaciones para viajeros

El experto en viajes y exazafato Bobby Laurie afirmó que muchos viajeros creen erróneamente que, si un producto es legal en su lugar de residencia, también lo será en cualquier destino.

"Ni siquiera portar cannabis para uso personal o con una receta médica garantiza que esté permitido en el país al que viaja. Algunas naciones tienen leyes antidrogas extremadamente estrictas y las sanciones pueden ser severas", explicó.

Laurie recomendó consultar siempre la legislación local antes de viajar y revisar mochilas, bolsos y equipaje de mano para asegurarse de que no contengan restos o productos de cannabis olvidados.

También recordó que algunos países regulan objetos cotidianos que podrían sorprender a los visitantes, como las restricciones al chicle en Singapur, por lo que aconsejó informarse sobre las normas específicas del destino antes de empacar.

Diferencias en vuelos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) actualizó recientemente sus directrices sobre el transporte de ciertos productos de cannabis medicinal en vuelos dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos subrayan que esas normas no se aplican a los viajes internacionales. Al cruzar una frontera, prevalece la legislación del país de destino, independientemente de que la marihuana sea legal en el lugar de residencia del viajero.

La TSA también recuerda que, aunque sus agentes se concentran en la seguridad aeroportuaria, pueden remitir posibles violaciones de la ley a las autoridades competentes si detectan sustancias prohibidas durante los controles de inspección.