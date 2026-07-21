Revelan tratamiento antiedad que recibió joven antes de morir en clínica de médico dominicano en NY

Una combinación de fotos muestra a Elizabeth Baron, fallecida tras un tratamiento estético, y el doctor dominicano, Luis Rojas Cabrera, acusado de ejercer la medicina sin licencia en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York revelaron este martes el tratamiento que el médico dominicano Luis Rojas Cabrera suministró a la joven Elizabeth Baron y que desencadenó la emergencia médica que culminó con su muerte la tarde del domingo.

Rojas Cabrera le administró por vía intravenosa un tratamiento de NAD+ poco antes de que la mujer, de 27 años, sufriera un paro cardíaco y falleciera, según informó el New York Post, que citó información presentada por la fiscalía durante la comparecencia del médico ante el Tribunal Penal de El Bronx la noche del lunes.

Baron perdió el conocimiento alrededor del mediodía del domingo, luego de que Rojas Cabrera, de 55 años, le practicara el procedimiento en el Bereshit Lifestyle Center, ubicado en Riverdale Avenue, cerca de West 232nd Street, según informaron fuentes policiales y de las fuerzas del orden.

El personal del centro, fundado y dirigido por el médico dominicano, notificó la emergencia a las autoridades y la joven fue trasladada al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde falleció alrededor de la 1:10 de la tarde.

Según la policía, Rojas Cabrera fue arrestado horas después y acusado de imprudencia temeraria y de ejercer una profesión sin autorización.

¿Qué es el NAD+?

El NAD+ es una terapia de longevidad cuyo objetivo es fortalecer las células del organismo para que puedan resistir mejor el deterioro asociado al envejecimiento.

De acuerdo con la Clínica de la Universidad de Navarra, la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) es una coenzima esencial en los procesos bioquímicos del cuerpo humano. Desempeña un papel fundamental en el metabolismo celular, especialmente en las reacciones de oxidación-reducción, que son cruciales para la producción de energía.

Se trata de un derivado de la vitamina B3 y participa en más de 500 reacciones biológicas y cumple funciones clave en el metabolismo, el envejecimiento celular, la reparación del ADN y la expresión genética.

Los niveles de esta molécula disminuyen con la edad y algunos investigadores consideran que aumentarlos mediante infusiones o suplementos podría contribuir a ralentizar el proceso de envejecimiento.

Según expertos en salud, las infusiones de NAD+ administran esta coenzima directamente al organismo con el objetivo de favorecer los niveles de energía, la claridad mental y la salud metabólica.

La Clínica de la Universidad de Navarra señala que, debido a su papel en numerosas funciones esenciales del organismo y a su posible utilidad en el tratamiento y la prevención de diversas enfermedades, el NAD+ ha sido objeto de múltiples investigaciones.

Entre los beneficios que se estudian figuran la prevención del envejecimiento prematuro, la mejora de la salud cardiovascular, el tratamiento de enfermedades metabólicas, el fortalecimiento de la función cognitiva y la protección frente al daño por radiación.

Asimismo, algunos de sus usos clínicos incluyen el tratamiento de la deficiencia de NAD, la suplementación asociada al envejecimiento y el manejo de enfermedades neurodegenerativas.

La universidad advierte que, aunque el NAD suele considerarse seguro, puede provocar efectos secundarios gastrointestinales, como malestar estomacal o náuseas, además de interactuar con determinados medicamentos. Por ello, recomienda consultar con un médico antes de iniciar este tipo de tratamiento.

En el caso de Elizabeth Baron, el NAD+ fue administrado por vía intravenosa como tratamiento antienvejecimiento. Según declaró el fiscal adjunto Ethan Reisbaum ante el tribunal, este procedimiento requiere prescripción médica en Nueva York y Rojas Cabrera no estaba autorizado para administrarlo porque no posee licencia para ejercer la medicina en ese estado.

Por el momento se desconoce la composición exacta del suero que le fue administrado a Baron. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York realiza un análisis toxicológico cuyos resultados podrían determinar si se modifican los cargos que enfrenta Rojas Cabrera, señalaron las fuentes.

Rojas Cabrera compareció ante un juez la noche del lunes, quien ordenó su libertad bajo la condición de que entregue su pasaporte en un plazo de 48 horas. Su próxima comparecencia ante el tribunal fue fijada para septiembre.