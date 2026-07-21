Tormenta tropical Bertha se fortalece y amenaza estados de EE. UU.

Esta imagen satelital, distribuida por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la tormenta tropical Bertha en el Golfo de México a las 3:21 GMT del 21 de julio de 2026. Bertha se fortaleció el martes por la mañana, amenazando estados desde Florida hasta Luisiana, según informó el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta se ubicaba a unos 115 kilómetros (70 millas) al suroeste de Panama City, Florida, con vientos máximos sostenidos de 96 km/h (60 mph) mientras avanzaba lentamente hacia el noroeste en dirección a la costa, según constataron aviones cazahuracanes. Se emitieron avisos de tormenta tropical, así como alertas de menor intensidad, en algunas zonas de Florida y Luisiana. ( AFP )

La tormenta tropical Bertha, la segunda en la temporada atlántica, se fortaleció el martes y amenaza estados del sureste de Estados Unidos, desde Florida hasta Luisiana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La tormenta se ubicaba a unos 115 km al suroeste de Panama City, en Florida, con vientos máximos sostenidos de hasta 96 km/h mientras avanzaba al noroeste hacia la costa, determinaron los aviones cazahuracanes.

"Se esperan condiciones de tormenta tropical dentro de la zona de advertencia a lo largo de la costa del Golfo para las últimas horas del miércoles", según el último aviso del NHC.

Situación actual

Los expertos pronostican una temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, por debajo de lo normal este año en el Atlántico, debido al regreso del fenómeno del Niño.

Una temporada promedio tiene 14 tormentas y siete huracanes, incluidos tres de gran intensidad.

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