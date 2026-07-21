Nueva York bajo alerta por fuertes tormentas que ya dejan más de 700 vuelos cancelados

La torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. ( AP )

La alerta por fuertes tormentas vigente para la ciudad de Nueva York y el área triestatal este martes ya ha provocado alrededor de 1,106 interrupciones en las operaciones aéreas, entre vuelos cancelados y retrasados, en los principales aeropuertos de la región.

Hasta las 10:00 de la mañana de este martes 21 de julio, los aeropuertos John F. Kennedy (JFK), LaGuardia y Newark Liberty acumulaban 736 cancelaciones y 370 retrasos, según datos del portal especializado FlightAware citados por Univision.

LaGuardia es la terminal más afectada, con 346 vuelos cancelados y 157 retrasados. Le siguen el aeropuerto John F. Kennedy, con 251 cancelaciones y 118 demoras, y Newark Liberty, con 139 vuelos cancelados y 95 retrasos, de acuerdo con la actualización más reciente.

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Las aerolíneas comenzaron a modificar sus itinerarios de forma preventiva ante el pronóstico de lluvias torrenciales, fuertes ráfagas de viento, granizo, inundaciones repentinas y la posibilidad de un tornado aislado, informó Univision.

De acuerdo con los meteorólogos, las primeras tormentas estaban previstas para comenzar después de las 7:00 de la mañana en sectores al norte y oeste de la ciudad de Nueva York, mientras que las precipitaciones alcanzarían el área metropolitana alrededor del mediodía.

No obstante, el período de mayor impacto se espera entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, cuando una segunda línea de tormentas, de mayor intensidad, podría atravesar la región.

Alertas por tiempo severo

Las autoridades mantienen bajo vigilancia meteorológica a la ciudad de Nueva York y el área triestatal debido al riesgo de inundaciones repentinas y tormentas severas.

"Se esperan chubascos y tormentas con lluvias intensas desde el martes hasta la noche del martes. Existe la posibilidad de inundaciones repentinas. Hay una vigilancia de inundaciones vigente para el martes en el noreste de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. También es posible que se produzcan tormentas fuertes, con mayores probabilidades en las zonas del oeste", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La ciudad de Nueva York y los condados ubicados al norte y al oeste permanecen bajo un riesgo de nivel 2 de 5 por tormentas severas.

En Nueva Jersey, gran parte del estado se encuentra en nivel 3 de 5, lo que incrementa la probabilidad de fenómenos capaces de ocasionar daños materiales e interrupciones en el transporte.

Asimismo, continúa vigente una alerta por inundaciones para la mayor parte de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y otras comunidades de baja altitud, donde podrían registrarse importantes acumulaciones de agua en un corto período.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) exhortó a los residentes a prepararse para las lluvias previstas desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles.

"Se recomienda a los neoyorquinos prepararse para posibles lluvias intensas que afectarán a la ciudad de Nueva York desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles. Durante los periodos de lluvias fuertes que provoquen inundaciones, diríjase a zonas más elevadas. Si se encuentra en un sótano, trasládese a un piso superior", recordó la agencia.

Ante este escenario, las autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales, ya que las condiciones meteorológicas podrían provocar nuevas cancelaciones, retrasos o cambios en los itinerarios a lo largo de la jornada.