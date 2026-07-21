Al menos 25 vuelos cancelados desde y hacia RD por tormenta en EE. UU.

Pasajeros en la terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) con maletas en mano. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Al menos 25 vuelos desde y hacia la República Dominicana fueron cancelados este martes debido a las fuertes lluvias y tormentas que afectan varios estados del este de Estados Unidos, asociadas al paso de una tormenta tropical.

De acuerdo con la plataforma de rastreo aéreo FlightAware, entre las cancelaciones figuran vuelos de JetBlue, Delta Air Lines y United Airlines. Alrededor de 17 de esos vuelos tenían como origen o destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, uno de los más afectados por las condiciones meteorológicas.

Los aeropuertos internacionales Las Américas (AILA), en Santo Domingo, y del Cibao, en Santiago, concentran la mayor cantidad de cancelaciones, principalmente en vuelos procedentes de Nueva York operados por JetBlue.

Entre los vuelos suspendidos desde el JFK hacia Santo Domingo figuran los de JetBlue 9 y 1849. En sentido contrario, fueron cancelados los vuelos JetBlue 2210, 1850, 2510, 710 y 610.

Además, desde el JFK hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao fueron suspendidos cuatro vuelos: los JetBlue 237, 1737 y 637, así como el Delta 1855. En la ruta Santiago-Nueva York también fueron cancelados los vuelos Delta 1969 y JetBlue 636 y 36.

En el caso del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, fueron cancelados dos vuelos de JetBlue desde Nueva York, los 869 y 1669, mientras que en la ruta de regreso quedó suspendido el vuelo 1668 de la misma aerolínea.

FlightAware también reportó dos vuelos desviados con destino a Nueva York y Nueva Jersey. El vuelo 1822 de Delta, que salió desde Santiago con destino a Nueva York, fue desviado a Atlanta. Igualmente, el vuelo 2489 de United, que despegó desde Santo Domingo con destino a Newark, aterrizó en Orlando debido a las condiciones meteorológicas.

Cancelaciones en Newark y Boston

Las interrupciones también afectaron las operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey, donde se reportaron siete vuelos cancelados de JetBlue y United Airlines.

Desde Newark hacia Santo Domingo fue cancelado el vuelo JetBlue 2829, mientras que en la ruta Santo Domingo-Newark se suspendió el vuelo United 1473.

En la conexión Newark-Santiago fueron cancelados los vuelos JetBlue 193 y United 1489. En sentido contrario, quedaron suspendidos los vuelos United 240 y JetBlue 894.

Asimismo, fue cancelado el vuelo United 2062 entre Newark y Punta Cana.

En tanto, desde Boston hacia Santo Domingo fue suspendido el vuelo JetBlue 2829.

Clima adverso

Las cancelaciones y los retrasos se producen en momentos en que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre la probabilidad de tormentas con lluvias intensas desde la mañana del martes hasta la noche, con posibilidad de inundaciones repentinas en el noreste de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, así como tormentas más fuertes para las zonas del oeste.

Hasta la mañana de este martes, la ciudad de Nueva York y los condados ubicados al norte y al oeste permanecían bajo un riesgo de nivel 2 de 5 por tormentas severas.

En Nueva Jersey, gran parte del estado se encuentra bajo un riesgo de nivel 3 de 5, lo que incrementa la probabilidad de fenómenos capaces de ocasionar daños materiales e interrupciones en el transporte.

También continúa vigente una alerta por inundaciones para la mayor parte de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y otras comunidades de baja altitud, donde podrían registrarse importantes acumulaciones de agua en un corto período.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) exhortó a los residentes a prepararse para las lluvias previstas desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles.