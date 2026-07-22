Disminuyen cancelaciones de vuelos entre Santo Domingo y Nueva York

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este miércoles que las operaciones aéreas entre el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), y el noreste de Estados Unidos continúan experimentando afectaciones debido a las condiciones meteorológicas adversas en esa región.

No obstante, indicó que el volumen de cancelaciones ha mostrado "una reducción progresiva" con respecto a los días anteriores.

En ese sentido, Aerodom notificó la mañana de este miércoles la cancelación de dos operaciones: un vuelo de llegada y otro de salida de JetBlue en la ruta Nueva York (JFK)-Santo Domingo (SDQ).

Se trata del vuelo B6-709, procedente de Nueva York (JFK), y del vuelo B6-610, con destino al mismo aeropuerto, detalló la empresa en una nota de prensa.

Asimismo, explicó que las interrupciones registradas en los últimos días obedecen a "una combinación de fuertes tormentas eléctricas, restricciones operacionales impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) y episodios de reducción en la calidad del aire asociados al humo proveniente de los incendios forestales en Canadá".

Sin embargo, precisó que la causa principal de las afectaciones ha sido "la actividad de tormentas severas y las medidas de gestión del tráfico aéreo implementadas en los aeropuertos de Nueva York y Newark".

En ese sentido, la empresa informó la noche del martes sobre la cancelación de al menos 25 vuelos desde y hacia la República Dominicana debido a las fuertes lluvias y tormentas que afectan varios estados del este de Estados Unidos, asociadas al paso de una tormenta tropical.

Estas cancelaciones se suman a las 18 operaciones suspendidas que registró el aeropuerto entre el sábado 18 y el lunes 20.

Durante el fin de semana, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en el área metropolitana de Nueva York, lo que dio lugar a alertas que se extendieron hasta altas horas de la noche y ocasionó cientos de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos de la región, con efectos que también alcanzaron las operaciones aéreas entre Estados Unidos y la República Dominicana.

En los días de mayor afectación en el AILA, añadió la empresa, fueron cancelados vuelos entre Santo Domingo y los aeropuertos de Nueva York (JFK), Newark (EWR), Boston (BOS), Orlando (MCO), Fort Lauderdale (FLL) y San Juan (SJU), operados por JetBlue, Delta Air Lines y Arajet.

"No obstante, la programación ha venido normalizándose de forma gradual y el número de vuelos afectados ha disminuido significativamente", indicó Aerodom.

Para la mañana de este miércoles, los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey acumulaban 151 vuelos cancelados con origen o destino en sus terminales, una reducción frente a los 390 registrados la mañana del martes, según datos de FlightAware.

En cuanto a las demoras, se contabilizaban 249 vuelos retrasados, frente a los 213 reportados el día anterior.

Recomendaciones para los viajeros

La empresa expresó su compromiso de mantener "un monitoreo permanente de la situación en coordinación con las aerolíneas y las autoridades aeronáuticas", pero reiteró a los pasajeros la importancia de verificar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, ya que las condiciones meteorológicas pueden provocar cambios de itinerario con poca antelación.