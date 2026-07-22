Familiares despiden al dominicano Leonardo Sánchez, apuñalado fatalmente por pandilleros en El Bronx

Un memorial en honor a Leonardo Sánchez cerca de la casa de la familia de la víctima en Hamilton Heights. ( FUENTE EXTERNA )

Los familiares y amigos de Leonardo Sánchez, el dominicano asesinado a puñaladas tras verse involucrado en una pelea frente a un establecimiento nocturno en el sector Fordham, en Manhattan, lo despidieron la noche del martes con un homenaje en el que lanzaron globos al aire.

Un video compartido en redes sociales muestra a los dolientes, vestidos de blanco, reunidos en las calles que alguna vez recorrió el hombre de 46 años, quien perdió la vida tras enfrentarse con un grupo de pandilleros la madrugada del domingo 12 de julio.

En las imágenes se observa a los asistentes en la vía y, en medio del sonido de los cláxones, liberaron decenas de globos hacia el cielo nocturno.

El hecho

De acuerdo con la Policía, Sánchez fue atacado alrededor de las 6:45 de la mañana en las inmediaciones de la calle 183 Este y Grand Concourse, luego de una discusión con varias personas que habían salido de un establecimiento cercano.

Durante el altercado, Sánchez recibió varias puñaladas en uno de sus brazos. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital St. Barnabas, donde posteriormente fue declarado muerto.

Los agresores huyeron del lugar en varios vehículos y, hasta el momento, se desconoce si se han realizado arrestos.

De acuerdo con el relato de su hermana, Patricia Sánchez, horas antes del ataque fatal el hombre la había recogido en el Hospital Mount Sinai, donde recibió atención médica por una afección cardíaca, y la llevó hasta su vivienda en Hamilton Heights, informó The News.

Según contó, después de dejarla en su casa, su hermano decidió ir a un establecimiento nocturno para compartir con unos amigos, sin imaginar que sería la última vez que lo vería con vida.

Su familia exigió justicia y pide a las autoridades intervenir los negocios que, según denuncian, operan fuera del horario permitido.