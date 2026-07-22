Policía de Wisconsin mata a un hombre tras ser apuñalado durante un intento de arresto

Policías de Madison, Wisconsin, en el lugar donde un agente mató a un hombre de un tiro. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente de la Policía de Madison mató a tiros a un hombre que presuntamente lo hirió con un cuchillo mientras se resistía a ser arrestado en una calle cercana al Capitolio estatal de Wisconsin, un hecho que ya es investigado por las autoridades y que provocó protestas en la ciudad, informó The Associated Press (AP).

Detalles del incidente

El incidente ocurrió el miércoles en un concurrido sector de Madison, conocido por sus restaurantes, bares, comercios y edificios residenciales, ubicado a menos de tres kilómetros del Capitolio estatal.

Poco después del tiroteo comenzó a circular en redes sociales un video grabado con un teléfono celular que muestra el momento en que se escuchan tres disparos. Sin embargo, el jefe de la Policía de Madison, John Patterson, advirtió durante una rueda de prensa que esas imágenes muestran solo una parte de lo ocurrido.

"Quiero tomarme un momento para expresar honestamente mis más sentidas condolencias a su familia por esta pérdida", dijo Patterson. El jefe policial indicó que el fallecido tenía unos 30 años, aunque su identidad no fue divulgada.

Según explicó Patterson, los agentes respondieron a llamadas que alertaban sobre un hombre que intentaba abrir vehículos estacionados en el vecindario. De acuerdo con AP, el sospechoso huyó en bicicleta a través de patios traseros antes de ser alcanzado por los agentes en la calle.

Durante el forcejeo, el hombre sacó un cuchillo e hirió a uno de los policías, explicó el jefe policial. Un agente intentó detenerlo con una pistola Taser, pero el dispositivo no funcionó. Posteriormente, el mismo oficial que había sido herido abrió fuego. El sospechoso fue trasladado a un hospital, donde murió.

Patterson informó que otro agente también resultó herido, aunque no precisó cómo ocurrió, mientras que otros dos oficiales salieron ilesos. El policía que disparó fue descrito como un oficial con experiencia, pero no se ofrecieron más detalles sobre su identidad.

La Policía tampoco informó la raza del agente involucrado ni la del hombre fallecido. Sin embargo, activistas de la comunidad afroamericana de Madison afirmaron que la víctima era un hombre negro.

"Otro hombre negro ha muerto en una calle de Madison, y nuestra comunidad lo vio morir antes incluso de saber su nombre", declaró Brandi Grayson, directora de Urban Triage, una organización de defensa de la comunidad afroamericana. "Esa es la crueldad de la violencia estatal".

Reacciones y protestas

Tras el tiroteo, decenas de personas se congregaron cerca de la escena y corearon: "¡Arresten a los policías!", según reportó AP.

El hecho ocurrió en la misma calle donde, en 2015, un policía blanco mató a tiros a Tony Robinson, un joven de raza mixta. Aquel caso desató amplias protestas, aunque el fiscal de distrito concluyó que el agente actuó de manera justificada y no presentó cargos.

El Departamento de Investigación Criminal de Wisconsin asumió la investigación del caso, como establece el protocolo estatal para los incidentes en los que agentes de policía utilizan fuerza letal.