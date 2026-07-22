Adolescente retira demanda contra Meta en EE. UU. en caso sobre adicción a redes sociales

Un adolescente retiró una demanda contra Meta, anunciaron sus abogados este miércoles, con lo que se cierra sin juicio un caso sobre los presuntos efectos nocivos de las redes sociales en los menores.

La retirada pone fin al caso pocos días antes de que comenzara en Los Ángeles, el 27 de julio, el juicio contra Meta. YouTube, TikTok y Snap alcanzaron acuerdos confidenciales con el demandante de 15 años para retirar su acusación.

El demandante, identificado por sus iniciales R.K.C., es un adolescente de Florida que afirma que el uso compulsivo de las redes sociales contribuyó a la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas por los que sigue recibiendo tratamiento.

Su caso fue seleccionado como piloto para ayudar a resolver miles de demandas similares en todo el país.

Un primer juicio concluyó en marzo con una sentencia contra Meta y Google. Un juez de Los Ángeles ordenó a las dos compañías a indemnizar con seis millones de dólares a una mujer 20 años, K.G.M.

"R.K.C. se incorporó a este proceso queriendo responsabilizar a las compañías de redes sociales y presionar por cambios para proteger a jóvenes como él. Lo logró", dijeron los abogados Emily Jeffcott y Rahul Ravipudi.

Reacciones oficiales

"A la luz del resultado globalmente exitoso del litigio y de sus preocupaciones por soportar un juicio agotador de varias semanas, ha decidido retirar sus reclamaciones contra Meta", añadieron. "Está listo para cerrar este capítulo, centrarse en su recuperación y dedicarse a la terapia mientras aspira a tener una vida normal".

Un portavoz de Meta dijo en un comunicado: "Días después de llegar a un acuerdo con otras compañías de redes sociales, el demandante abandonó su caso contra Meta, el único acusado que quedaba, sin recibir ningún pago".

"Las reclamaciones nunca se sostuvieron, y este resultado deja claro que no retrocederemos a la hora de defendernos de demandas infundadas", añadió.

Acciones legales recientes

YouTube llegó a un acuerdo confidencial con R.K.C. en junio, y TikTok y Snap alcanzaron sus propios acuerdos el 1 y el 20 de julio, respectivamente.

Meta se enfrenta a una avalancha de acciones legales por las acusaciones de que sus productos crean adicción y causan daño a los jóvenes.

Otro caso en Nuevo México concluyó que Meta era responsable de engañar a los consumidores sobre los riesgos para la seguridad que sus plataformas suponen para los menores. El jurado ordenó a la compañía a pagar 375 millones de dólares en daños.