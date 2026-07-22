Candidato republicano a gobernador de California busca atraer a votantes que rechazan a Trump

El candidato republicano a la gobernación de California, Steve Hilton. ( FUENTE EXTERNA )

El candidato republicano a la gobernación de California, Steve Hilton, inició este miércoles su campaña para las elecciones generales con un mensaje dirigido a los votantes que rechazan al presidente Donald Trump: les pidió dejar a un lado su opinión sobre el mandatario y evaluar su propuesta para resolver los problemas del estado.

Durante un acto en Los Ángeles, Hilton aseguró que la contienda no debe centrarse en la política nacional, pese a contar con el respaldo de Trump, sino en el alto costo de vida, la falta de vivienda y otros desafíos que enfrentan los californianos, informó The Associated Press (AP).

"Esto no se trata de a quién odias en Washington. Se trata de lo que amamos de California y de lo que podemos hacer para que California vuelva a ser el mejor lugar del país para formar una familia, para iniciar y dirigir un negocio", afirmó ante un grupo de simpatizantes. "De eso se trata esta elección".

Hilton presentó su programa de gobierno frente a un almacén de alimentos incendiado, al que describió como un símbolo de la mala gestión del estado.

Entre sus principales promesas figuran reducir el precio de la gasolina a 3 dólares por galón, disminuir a la mitad las facturas de electricidad y eliminar el impuesto estatal sobre la renta para los primeros 150,000 dólares de ingresos.

El aspirante responsabilizó a los demócratas, que controlan la gobernación y cuentan con amplias mayorías en la Legislatura estatal, de los principales problemas de California.

Los calificó como un «régimen corrupto que ha abandonado a la clase trabajadora».

Busca atraer a votantes independientes

Según AP, la estrategia de Hilton busca marcar cierta distancia con Trump sin romper con el presidente, consciente de que California es uno de los estados más demócratas del país.

Trump perdió en California por amplios márgenes en las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024, y ningún republicano ha ganado una elección estatal desde 2006.

La campaña de Hilton apuesta a convencer a votantes independientes y demócratas descontentos con la situación económica del estado para que prioricen los problemas locales por encima de las diferencias partidarias.

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"Tienen la opción de elegir si creen que este estado va en la dirección equivocada", dijo Hilton durante el acto, celebrado en Boyle Heights, un sector de Los Ángeles afectado recientemente por un incendio en un almacén frigorífico.

En el evento estuvo acompañado por Gloria Romero, exlegisladora demócrata que cambió al Partido Republicano en 2024 y ahora aspira a la vicegobernación.

Demócratas lo vinculan con Trump

El principal rival de Hilton es el demócrata Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y exfiscal general de California, considerado el favorito para suceder al actual gobernador Gavin Newsom, quien no puede optar a un tercer mandato.

La campaña de Becerra desestimó el intento de Hilton de presentarse como una alternativa independiente de Trump.

"Los californianos ya saben quién es Steve Hilton: el títere de Trump en California. Su campaña promete gobernar nuestro estado como Trump gobierna el país, y no nos lo creemos", afirmó el portavoz Jonathan Underland.

También rechazó el argumento de Hilton de que los votantes pueden apoyarlo aunque no simpaticen con Trump.

«Steve Hilton apoya a un presidente cuya guerra ilegal ha disparado los precios de la gasolina y cuyos aranceles ilegales han costado a las familias californianas más de 2500 dólares solo este año. No se puede solucionar la crisis de asequibilidad mientras se defiende al hombre que la provoca", sostuvo Underland.

La campaña se desarrolla en un contexto de crecientes preocupaciones por el costo de vida en California, donde persisten la crisis de vivienda, el aumento de personas sin hogar, los elevados precios de la gasolina, los altos impuestos y un mercado de seguros de vivienda cada vez más limitado.

Hilton, exasesor del ex primer ministro británico David Cameron y sin experiencia en cargos de elección popular, reconoció que varias de sus propuestas requerirían el respaldo de una Legislatura dominada por los demócratas para poder concretarse.