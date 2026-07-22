La tormenta tropical Bertha toca tierra en Luisiana y mantiene en alerta a la costa del Golfo

Niños juegan cerca de las olas en el muelle West End del lago Pontchartrain mientras la tormenta tropical Bertha se acerca a la costa de Luisiana el miércoles 22 de julio de 2026, en Nueva Orleans. ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Bertha tocó tierra la tarde del miércoles en el sur de Luisiana con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora, provocando fuertes ráfagas, marejadas ciclónicas y el cierre de playas, parques y carreteras en varios estados de la costa del Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema ingresó por la parroquia de St. Bernard, a unos 65 kilómetros al este de Nueva Orleans, y pronosticó que mantendría su intensidad mientras avanza hacia la costa norte de Texas, donde se espera que se debilite el viernes.

Las principales amenazas asociadas a Bertha son los fuertes vientos y la marejada ciclónica. Una alerta de tormenta tropical permanecía vigente desde Alabama hasta Luisiana, incluida el área metropolitana de Nueva Orleans, donde las autoridades también enfrentaban una intensa ola de calor.

Aunque el centro de la tormenta avanzó hacia tierra, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 260 kilómetros de su núcleo. En el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans se registró una ráfaga de 71 kilómetros por hora.

Impacto en la costa

Las condiciones del tiempo provocaron escenas inusuales en la costa. Residentes permanecían realizando labores domésticas mientras las calles comenzaban a inundarse, y curiosos acudieron al estuario del lago Pontchartrain para observar el aumento del nivel del agua.

En Panama City Beach, Florida, los fuertes vientos derribaron el letrero de un restaurante Waffle House sobre un vehículo.

Pese a ello, el Centro Nacional de Huracanes indicó que las lluvias más intensas permanecían mar adentro, lo que reducía el riesgo de inundaciones generalizadas.

El climatólogo estatal de Luisiana, Jay Grymes, afirmó que no se espera que Bertha provoque daños extensos y consideró que su impacto será manejable para las comunidades costeras. No obstante, el gobernador Jeff Landry instó a la población a mantenerse preparada ante posibles inundaciones.

Alertas y pronósticos

Los meteorólogos pronosticaron marejadas ciclónicas de hasta un metro en sectores de Luisiana y Alabama, así como acumulados de lluvia de entre 3 y 10 centímetros, con cantidades superiores en algunas zonas aisladas.

Bertha se convirtió en la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después del paso de Arthur en junio, fenómeno que dejó importantes inundaciones en el sureste de Estados Unidos.

La llegada de Bertha coincidió con una situación poco habitual: el sur de Luisiana permaneció simultáneamente bajo alerta por tormenta tropical y por calor extremo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, es la primera vez en al menos dos décadas que ambas advertencias coinciden en esa región.

Mientras tanto, otras zonas del país continuaban afectadas por un amplio sistema de tormentas que provocó reportes de tornados y graves inundaciones repentinas en Virginia Occidental durante los últimos días.