Inundaciones repentinas en Virginia Occidental dejan desaparecidos y movilizan a la Guardia Nacional

Una vista aérea muestra las extensas inundaciones en Buckhannon, Virginia Occidental, el miércoles 22 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las lluvias torrenciales que azotaron el estado de Virginia Occidental provocaron inundaciones repentinas que anegaron viviendas y negocios, destruyeron puentes, obligaron a realizar decenas de rescates acuáticos y dejaron personas desaparecidas, mientras las autoridades desplegaron a cientos de efectivos de la Guardia Nacional para atender la emergencia, informó The Associated Press (AP).

El gobernador Patrick Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados del estado y ordenó el despliegue de cientos de miembros de la Guardia Nacional hacia las zonas más afectadas del norte de Virginia Occidental.

Según reportó AP, la División de Recursos Naturales ha participado en al menos 85 rescates, mientras que 19 helicópteros de la Guardia Nacional y de la policía estatal permanecen en operaciones o listos para intervenir.

Tres refugios abiertos el miércoles acogían a más de un centenar de residentes desplazados por las inundaciones, de acuerdo con información ofrecida por el gobernador durante una conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre personas desaparecidas, Morrisey respondió: "No tenemos una cifra exacta, pero nos preocupa el número de víctimas mortales", y añadió que "en cuanto tengamos más información", las autoridades ofrecerán nuevos detalles.

"Este es un momento para que los habitantes de Virginia Occidental se unan y hagan todo lo posible, no solo para orar por todos los afectados, sino también porque vamos a necesitar mucha ayuda en los próximos días y semanas", dijo el gobernador. "Ayudemos a estas comunidades a reconstruirse".

Posteriormente, la oficina del gobernador emitió un comunicado en el que no hizo referencia a fallecidos. AP indicó que las consultas enviadas a funcionarios estatales sobre posibles víctimas mortales no obtuvieron respuesta inmediata.

Los meteorólogos pronosticaron acumulados de hasta 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia. Morrisey explicó que en algunos puntos cayeron 11.4 centímetros (4.5 pulgadas) en apenas 37 minutos. "El agua no tiene adónde ir", afirmó.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos completamente sumergidos en estacionamientos, incluido un Walmart en la ciudad de Weston, donde el agua ingresó al establecimiento. En las cercanías, la planta baja de un hotel también quedó inundada.

Impacto en comunidades

De acuerdo con AP, los equipos de emergencia rescataron a decenas de personas atrapadas en vehículos, aunque algunas zonas permanecían inaccesibles debido a que las crecidas destruyeron o bloquearon las vías de acceso.

En comunidades como Buckhannon, las autoridades esperaban el descenso del nivel del agua para comenzar la distribución de suministros donados. El alcalde Robbie Skinner informó que uno de los centros de acopio sería el West Virginia Wesleyan College.

Condiciones meteorológicas

"Esto es desgarrador", expresó Skinner. "Esto no es algo que uno quiera ver en su ciudad natal. Pero lo superaremos. Saldremos adelante".

Las lluvias formaron parte de un amplio sistema de tormentas que se extendió desde el área de Cincinnati hasta Nueva Jersey y los suburbios de Nueva York, generando además reportes de tornados. En Virginia Occidental se notificaron daños atribuidos a un posible tornado en las zonas de St. Marys y Belmont, según AP.

El suelo ya se encontraba saturado tras las precipitaciones registradas el sábado, cuando en varias áreas cayeron más de cinco centímetros de lluvia.

Aunque las precipitaciones cesaron el miércoles, continuaban vigentes las alertas de inundación en varios condados, especialmente en zonas bajas y cercanas a ríos y arroyos. También permanecían activos avisos de inundación en una amplia franja que abarca desde el este de Tennessee hasta Virginia y Carolina del Norte.

Los servicios de emergencia mantuvieron intensas labores de rescate durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en los condados de Lewis y Upshur, de unos 40,000 habitantes en conjunto. La comisionada del condado de Lewis, Agnes Quinn Queen, describió el impacto de las inundaciones en una publicación en redes sociales.

"La devastación en todo nuestro condado es extensa", afirmó.

Las inundaciones obligaron al cierre de tramos de la Interestatal 79, la Ruta 48 de Estados Unidos y numerosas carreteras secundarias. Además, un socavón provocado por las lluvias se tragó un vehículo en un establecimiento de Fayetteville.

Las tormentas ocurrieron diez años después de las inundaciones que causaron la muerte de 23 personas en esa misma región. Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que un afluente del arroyo Sand Run alcanzó un nivel récord cerca de Buckhannon, superando la marca establecida durante las históricas inundaciones de noviembre de 1985, en las que fallecieron 47 personas en todo el estado.