Investigan como posibles crímenes de odio dos apuñalamientos ocurridos en Nueva York

Un carro del Departamento de Nueva York, junto a agentes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Nueva York investiga como posibles crímenes de odio dos apuñalamientos ocurridos este jueves en el Upper West Side de Manhattan, luego de que un hombre presuntamente atacara por separado a un ciudadano asiático y a un hombre judío mientras gritaba una expresión en árabe, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Raúl Morales, de 51 años, fue arrestado poco después de los hechos y permanece bajo custodia, mientras continúa la investigación para determinar el motivo de los ataques, reportó The Associated Press (AP).

De acuerdo con testigos citados por la Policía, Morales presuntamente gritó "Allahu Akbar" durante ambos apuñalamientos. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existe evidencia de que conociera a las víctimas.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó que los investigadores trabajan para establecer el móvil del caso y señaló que, según las primeras indagaciones, la salud mental del sospechoso pudo haber influido en los hechos.

Ataques a plena luz del día

Los ataques ocurrieron a plena luz del día y con apenas dos cuadras de distancia entre uno y otro. Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital y se espera que sobrevivan, según AP.

Hasta la noche del jueves no estaba claro si Morales contaba con representación legal.

Reacciones de las autoridades

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó los hechos como "horribles" y expresó alivio porque ambas víctimas se encuentran en condición estable.

"Estos ataques odiosos y despreciables no tienen cabida en nuestra ciudad", escribió el alcalde en la red social X.

Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, manifestó su indignación y reiteró el respaldo de Nueva York a las comunidades judía y asiática.

«Los neoyorquinos de origen asiático, al igual que los neoyorquinos judíos, han sufrido oleadas de violencia motivada por el odio en los últimos años», afirmó en una publicación en X. «El odio rara vez se limita a un solo grupo. Nueva York seguirá enfrentándolo dondequiera que aparezca».

Delitos de odio en aumento

Según datos del Departamento de Policía de Nueva York citados por AP, los delitos de odio han aumentado en los últimos años, pese a que los índices generales de criminalidad violenta han disminuido.

En abril, Jessica Tisch informó que más de la mitad de los delitos de odio confirmados en la ciudad durante 2026 tuvieron como objetivo a personas judías, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades.