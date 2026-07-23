Camión de basura choca a joven dominicano en Nueva Jersey, caso bajo investigación

Un carro policía con las luces encendidas. ( SHUTTERSTOCK )

Un joven oriundo de Santiago perdió la vida luego de que un camión recolector de basura lo embistiera mientras se desplazaba en un patín eléctrico hacia su trabajo la madrugada del pasado miércoles en Union City, Nueva Jersey, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la intersección de la calle 36 y Bergen Turnpike. Las autoridades identificaron a la víctima como Mauricio Rodríguez, de 22 años, quien fue declarado muerto en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La muerte de Rodríguez permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía del condado de Hudson.

Así fue el accidente

De acuerdo con un reporte de Univision, el camión daba marcha atrás para ingresar a la calle 36 cuando impactó de frente a Rodríguez.

En las imágenes de vigilancia se observa que varios trabajadores ya habían comenzado a recoger la basura cuando se escucha el impacto entre el camión y el patín eléctrico.

El padre del joven, visiblemente conmovido, dijo a la cadena de noticias que cree que el conductor no vio a su hijo.

"El tipo no lo vio, no sé. A veces esos camiones andan un poquito... no sé, como desorientados, y se lo llevó. Parece que ni cuenta se dio", expresó.

Según Univision, Rodríguez trabajaba como camionero transportando paletas de mercancías. El día del accidente había salido más temprano hacia su trabajo para registrar un vehículo que había comprado recientemente.