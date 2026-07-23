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EE. UU. anuncia restricciones de visado a implicados en ciberestafas y extorsión sexual

Las restricciones forman parte de la estrategia del Gobierno para combatir el fraude en línea y otras actividades delictivas transnacionales que afectan a ciudadanos estadounidenses

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    EE. UU. anuncia restricciones de visado a implicados en ciberestafas y extorsión sexual
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva política de restricciones de visado dirigida a personas implicadas en ciberestafas, delitos informáticos y casos de extorsión sexual.

    En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la medida afectará a quienes sean considerados responsables o cómplices de este tipo de delitos y que la política también podrá extenderse a familiares directos de esas personas.

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    • "A menudo orquestadas por organizaciones criminales transnacionales chinas, estas estafas han costado a los ciudadanos estadounidenses al menos 10,000 millones de dólares tan solo en 2024", sostuvo.

    Asimismo, aseguró que menores estadounidenses han sido objetivo de redes de extorsión sexual operadas desde el extranjero.

    Lucha contra el fraude en línea

    Según el Departamento de Estado, las restricciones forman parte de la estrategia del Gobierno del presidente, Donald Trump para combatir el fraude en línea y otras actividades delictivas transnacionales que afectan a ciudadanos estadounidenses.

    Rubio indicó que la Administración utilizará "todas las herramientas disponibles" para desmantelar estas redes, entre ellas sanciones, procesos judiciales, solicitudes de extradición y cooperación internacional entre cuerpos policiales. 

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