El niño dominicano que desafió una compleja cardiopatía con una cirugía pionera en Florida

Mano de un niño pequeño con una vía intravenosa (IV) en una cama de hospital; el niño está recibiendo tratamiento médico o recuperándose; atención médica pediátrica y hospitalización. ( SHUTTERSTOCK )

Estando embarazada de su segundo hijo, María Isabel esperaba una transición tranquila hacia la maternidad de dos hijos. Durante una visita de control con su obstetra, descubrió que su bebé, Fernando, nacería con una cardiopatía congénita.

Tras ser remitida por una amiga cercana del Nicklaus Children´s Hospital Heart Institute, María Isabel, ciudadana estadounidense residente en la República Dominicana, y su familia comenzaron a planificar el parto de Fernando en un hospital del sur de Florida.

El objetivo era permitir el rápido traslado del bebé al Nicklaus Children´s Hospital, ya que se preveía que necesitaría atención especializada inmediata al nacer.

Tan solo unas horas después de nacer, Fernando fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (CICU) del Nicklaus Children´s, donde se determinó que padecía tetralogía de Fallot (TOF). En esta afección poco común, el niño nace con una combinación de cuatro defectos distintos:

Estenosis pulmonar : un estrechamiento de la válvula pulmonar , de las arterias pulmonares o de la zona situada debajo de la válvula.

: un estrechamiento de la , de las arterias pulmonares o de la zona situada debajo de la válvula. Comunicación interventricular (CIV): un orificio en el tabique que separa las dos cavidades inferiores del corazón, encargadas de enviar sangre al resto del cuerpo y a los pulmones.

(CIV): un orificio en el tabique que separa las dos cavidades inferiores del corazón, encargadas de enviar sangre al resto del cuerpo y a los pulmones. Aorta cabalgante : situación en la que la aorta —la arteria que transporta la sangre al cuerpo— se encuentra situada sobre los ventrículos, en lugar de estar posicionada sobre el ventrículo izquierdo, como ocurre en un corazón con funcionamiento normal.

: situación en la que la aorta —la arteria que transporta la sangre al cuerpo— se encuentra situada sobre los ventrículos, en lugar de estar posicionada sobre el ventrículo izquierdo, como ocurre en un corazón con funcionamiento normal. Hipertrofia del ventrículo derecho: afección en la que la pared del ventrículo derecho es más gruesa de lo normal debido al gran orificio en el corazón.

Durante su primer año de vida, Fernando se sometió a su primera cirugía a corazón abierto y a procedimientos de cateterismo cardíaco. A medida que Fernando crecía, su equipo médico supervisaba atentamente su corazón mediante visitas de control cada cuatro meses.

Aunque se preveía que necesitaría una segunda cirugía a corazón abierto en el futuro, a principios de 2026 los médicos descubrieron una obstrucción pulmonar que haría necesaria dicha operación mucho antes de lo esperado.

"A pesar de todo lo que pasó, Fernando no presentaba síntomas", comenta María Isabel. "Siempre ha sido un niño alegre y activo al que le encanta cantar".

Al igual que muchos padres, la familia de Fernando quería asegurarse de tomar la mejor decisión para su hijo. Buscaron segundas opiniones en otros hospitales pediátricos de los Estados Unidos e incluso consultaron a especialistas en Argentina.

Aunque exploraron todas las opciones, ningún centro pudo garantizar que Fernando evitaría futuras cirugías, a excepción del Nicklaus Children´s Hospital. Confiados en la experiencia y la atención recibidas desde el principio, la familia de Fernando decidió continuar su tratamiento en el Heart Institute (Instituto del Corazón).

Operación revolucionaria

Finalmente, en mayo de 2026, Fernando se convirtió en el segundo paciente pediátrico del estado de Florida en someterse a un trasplante parcial de corazón.

Esta operación revolucionaria fue dirigida por el Dr. David Kalfa, jefe de cirugía cardiovascular y codirector del Nicklaus Children's Heart Institute, además de profesor e investigador de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de la FIU, junto con el equipo del Heart Institute.

Un trasplante parcial de corazón consiste en reemplazar únicamente la válvula cardíaca actual por una válvula viva y sana proveniente de un corazón donado.

Durante el procedimiento, se sustituyó la válvula pulmonar de Fernando por una válvula de donante con células vivas, las cuales tienen una mayor durabilidad y crecen a la par del paciente. Este enfoque permite a los cirujanos conservar el corazón original del paciente.

A diferencia de las válvulas mecánicas o de origen animal utilizadas históricamente, una válvula viva mantiene mejor su funcionalidad a largo plazo y no requiere el uso diario de anticoagulantes. Por el contrario, aquellas válvulas no vivas requieren ser reemplazadas con el tiempo, lo que conlleva cirugías a corazón abierto adicionales, y se asocian con una menor tasa de supervivencia tras el implante.

""Aunque el día de la cirugía fue muy emotivo para mi familia y para mí, los médicos, las enfermeras y el personal del hospital nos hicieron sentir apoyados en todo momento. Recuerdo que el grupo de enfermeras y médicos cantaba con él mientras lo llevaban al quirófano para tranquilizarlo; sabía que estaba en las mejores manos"." María Isabel Madre de Fernando “

Hoy, Fernando está de vuelta en casa, en la República Dominicana, haciendo lo que más le gusta: cantar, jugar y disfrutar de la playa y el sol con sus amigos y familiares.

"Podemos pensar que nuestros hijos son frágiles", dijo María Isabel, "pero son unos luchadores increíblemente resilientes".