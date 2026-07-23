Preparan juicio contra madre que mató a sus tres hijos en Massachusetts; alega psicosis posparto

Lindsay Clancy permanece sentada mientras comienza la selección del jurado en su juicio por asesinato, donde está acusada del homicidio de sus tres hijos en 2023, el lunes 20 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth en Plymouth, Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

La selección del jurado comenzó el juicio contra Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts acusada de estrangular a sus tres hijos en 2023, en un caso que pondrá bajo escrutinio la psicosis posparto, un trastorno psiquiátrico poco frecuente que la defensa alega que influyó de manera determinante en los hechos, informó el New York Daily News.

El proceso judicial, que podría extenderse durante varias semanas, analizará si Clancy era legalmente responsable de sus actos cuando causó la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023.

Durante la primera jornada fueron seleccionados cinco miembros del jurado. En total, serán elegidos 18, incluidos seis suplentes, de acuerdo con el Daily News.

La defensa no niega que Clancy, de 36 años y exenfermera de maternidad del Hospital General de Massachusetts, causó la muerte de los menores, pero sostendrá que sufría una enfermedad mental que le impedía comprender sus actos.

"Todo este caso es una tragedia extrema", declaró el abogado defensor Kevin Reddington.

Por su parte, la fiscalía argumenta que los asesinatos fueron deliberados y cuidadosamente planificados, y rechaza que la acusada hubiera perdido el control debido a una enfermedad mental.

El crimen

Según la investigación, el día de los hechos Clancy pidió a su esposo, Patrick Clancy, que saliera de la vivienda para comprar comida y recoger un medicamento en una farmacia. Mientras permanecía sola, estranguló a los tres niños utilizando bandas elásticas de ejercicio.

Posteriormente intentó quitarse la vida y quedó paralizada tras lanzarse desde una ventana del segundo piso de la casa familiar. Desde entonces permanece ingresada en un hospital estatal, señaló el Daily News.

Patrick Clancy figura entre los testigos convocados tanto por la fiscalía como por la defensa y, en entrevistas previas, ha manifestado que perdona a su esposa.

Demandas por presunta negligencia médica

A comienzos de este año, Lindsay Clancy y su esposo presentaron demandas contra varios proveedores de atención médica, a quienes acusan de no diagnosticar, tratar ni supervisar adecuadamente una "afección psiquiátrica posparto grave".

Según los documentos judiciales citados por el Daily News, Clancy permaneció varios días ingresada en un hospital psiquiátrico semanas antes de los homicidios y sufría depresión, insomnio y episodios en los que escuchaba voces que la incitaban a hacerse daño y a atacar a sus hijos.

La demanda sostiene que la mujer buscó ayuda médica de manera reiterada antes de la tragedia.

"Lindsay Clancy hizo todo lo que una madre en su situación podía hacer", señala el documento.

"Reconoció que algo andaba mal con ella. Buscó atención médica. Acudió a urgencias. Llamó a líneas de ayuda en crisis. Ingresó en hospitales. Tomó la medicación que le recetaron. Comunicó a sus médicos el empeoramiento de sus síntomas. Les dijo que los medicamentos la estaban empeorando".

De acuerdo con la demanda presentada por Patrick Clancy, el día de los asesinatos su esposa aseguró haber escuchado voces que le decían: "Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas suicidarte".

También afirmó que otra voz le advirtió que "sus hijos sufrirían si ella desaparecía", según historiales médicos citados en la querella.

El mensaje del esposo

Días después de la muerte de los niños, Patrick Clancy publicó un mensaje en la plataforma GoFundMe en el que expresó el dolor que enfrentaba su familia, pero pidió que su esposa fuera recordada por cómo era antes de los hechos.

"La verdadera Lindsay era generosa, cariñosa y atenta con todos: conmigo, con nuestros hijos, con la familia, con los amigos y con sus pacientes. Su alma rebosaba amor. Lo único que deseo para ella ahora es que encuentre la paz".