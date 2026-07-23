Médico dominicano vinculado a muerte de paciente en el Bronx admitió no tener licencia para ejercer en NY

Fotografía del doctor Luis Rojas Cabrera durante su primera comparecencia ante un tribunal la noche del lunes. ( FUENTE EXTERNA )

El médico dominicano Luis Rojas Cabrera, acusado de ejercer la medicina sin licencia en Nueva York, operaba un centro de medicina holística con una licencia de esteticista mientras tramitaba la autorización para ejercer la profesión en ese estado, según admitió a las autoridades tras ser arrestado por la muerte de una paciente el pasado domingo.

De acuerdo con un reporte del New York Post, que cita documentos judiciales, Rojas Cabrera, de 55 años, declaró: "No soy médico titulado en Nueva York. Mi solicitud está pendiente. Solo tengo licencia de esteticista".

Según los documentos, el acusado aseguró que sí contaba con licencia para ejercer la medicina en la República Dominicana y que también poseía una licencia como asistente médico en Puerto Rico.

Se graduó en RD

En el perfil publicado en el sitio web del centro Bereshit Lifestyle Center, Rojas Cabrera afirma que proviene de una familia de profesionales de la salud y que, desde los 11 años, asistía en la clínica de su madre en la República Dominicana.

Asimismo, señala que obtuvo el título de médico en 1995 en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y que se graduó como cirujano en 2002 en el Hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

No obstante, las autoridades de Nueva York lo acusan de administrar, sin autorización para ejercer la medicina en ese estado, una infusión intravenosa de NAD+, una terapia que ha ganado popularidad por sus presuntos efectos antienvejecimiento.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, poco antes del mediodía del domingo 19 de julio, Rojas Cabrera administró la sustancia por vía intravenosa a Elizabeth Baron, de 27 años. Poco después, la joven perdió el conocimiento y fue trasladada de emergencia al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde fue declarada muerta a la 1:10 de la tarde.

El hecho ocurrió en Bereshit Lifestyle Center, un centro de bienestar ubicado en Riverdale y fundado por Rojas Cabrera, que ofrece servicios de "medicina natural", terapias y productos destinados a "facilitar una vida sana", según su sitio web.

"La administración de NAD+ por vía intravenosa requiere una receta de un profesional médico", afirmó el fiscal adjunto Ethan Reisbaum durante la comparecencia de Rojas Cabrera ante un juez la noche del lunes, cuando fue acusado de imprudencia temeraria y ejercicio no autorizado de una profesión.

Los documentos judiciales también indican que, después de que Baron sufriera un paro cardíaco, Rojas Cabrera le dijo a un agente de policía: "Cometí un error muy grave. Necesito llamar a mi familia porque presiento que no estaré en casa por un tiempo".

Aunque actualmente enfrenta esos dos cargos, los fiscales indicaron que estos podrían modificarse una vez concluya la autopsia y se determine oficialmente la causa de la muerte de Baron.

Rojas Cabrera fue puesto en libertad porque los delitos que se le imputan no permiten imponer fianza. Sin embargo, la Fiscalía logró que entregara su pasaporte en un plazo de 48 horas para garantizar su comparecencia ante el tribunal.

La próxima audiencia del médico dominicano está programada para el 9 de septiembre.