Plaga de ratones obliga a cerrar un Starbucks en Boston

Foto compartida por un usuario de internet muestra el local de Starbucks ubicado en la estación South Station, en Boston. ( FUENTE EXTERNA )

Un local de Starbucks ubicado en la estación South Station, una de las principales terminales ferroviarias de Boston, permanecerá cerrado luego de que una nueva inspección sanitaria detectara más evidencia de una plaga de roedores.

El Departamento de Servicios de Inspección de Boston informó que durante una revisión realizada el martes los inspectores encontraron tres ratones muertos en una trampa de pegamento dentro del local.

Como resultado, el establecimiento continuará con la suspensión temporal de su permiso para vender alimentos hasta que implemente y demuestre el cumplimiento de las medidas exigidas para el control de plagas.

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Las autoridades indicaron que el propietario deberá contratar una empresa especializada en control de plagas y corregir todas las deficiencias sanitarias antes de que el negocio pueda reabrir.

"No podrá reabrir hasta que se hayan completado todas las medidas correctivas necesarias y se haya verificado el cumplimiento de las normas", señaló el departamento.

Origen del caso

El cierre del establecimiento se produjo la semana pasada, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara varias ratas correteando por el local, incluso sobre el área de la caja registradora, mientras una de ellas comía un biscotti exhibido en una vitrina.

La inspección inicial realizada tras la difusión de las imágenes encontró excrementos de roedores en distintas áreas del establecimiento, además de moscas de la fruta y múltiples violaciones al Código Sanitario de Massachusetts y al Código Alimentario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Como parte de las medidas impuestas, las autoridades ordenaron al negocio cesar de inmediato la venta de alimentos, realizar una limpieza y desinfección completa del local, desechar cualquier alimento contaminado y corregir todas las infracciones sanitarias detectadas.

Un portavoz de Starbucks informó que la empresa está en contacto con el tercero que opera ese establecimiento en South Station y aseguró que la tienda no reabrirá hasta cumplir con los estándares de limpieza y seguridad de la compañía.

"No reabriremos hasta que estemos seguros de que la tienda cumple con nuestros altos estándares de limpieza y seguridad. Esperamos dar la bienvenida a nuestros clientes pronto", indicó el portavoz.

El caso ha generado preocupación entre los usuarios de la concurrida estación. "Es bastante aterrador, porque si eso estuviera ocurriendo en cualquiera de estos otros restaurantes, nunca me enteraría y estaría comiendo esa comida sin pensarlo dos veces", comentó una persona que transitaba por South Station.

Otro usuario expresó: "Hay muchas ratas en la ciudad, pero uno espera poder mantenerlas fuera de un Starbucks".