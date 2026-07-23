Tormenta Bertha tocará tierra este jueves en Estados Unidos, se esperan inundaciones

La tormenta tropical Bertha avanzaba la madrugada de este jueves hacia el oeste, al sur de la costa de Luisiana, y se espera que toque tierra durante el día en la zona noroccidental del golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 4:00 de la mañana, hora central de Estados Unidos, el centro del fenómeno se encontraba cerca de la latitud 29.0 norte y la longitud 92.2 oeste, aproximadamente 155 kilómetros al sureste de Lake Charles, Luisiana, y 230 kilómetros al oeste-suroeste de Nueva Orleans.

Bertha registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con ráfagas superiores, y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Su presión mínima central era de 1,003 milibares.

El NHC pronostica que el sistema mantendrá un movimiento general hacia el oeste o el oeste-noroeste durante este jueves, mientras se desplaza cerca o a lo largo de las costas de Luisiana y la parte superior de Texas.

Posteriormente, ingresará más profundamente en territorio texano durante la tarde o la noche. Se espera que el viernes gire hacia el oeste-suroeste y que se disipe sobre tierra entre la noche de este jueves y el viernes.

Los meteorólogos prevén pocos cambios en su intensidad antes de que alcance la costa superior de Texas, por lo que Bertha podría conservar la categoría de tormenta tropical hasta tocar tierra.

Los vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 260 kilómetros desde el centro, principalmente hacia el sureste. Una estación situada en Eugene Island, Luisiana, reportó vientos sostenidos de 62 kilómetros por hora y una ráfaga de 76 kilómetros por hora.

Asimismo, una plataforma petrolera ubicada al sureste del centro de Bertha registró vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora a una altura de 31 metros.

Alertas en Luisiana y Texas

Permanece vigente una advertencia de tormenta tropical desde la línea divisoria de las parroquias Terrebonne y Lafourche, en Luisiana, hasta Sargent, Texas. La advertencia fue suspendida para la costa de Luisiana situada al este de esa zona.

Las condiciones de tormenta tropical continuarán extendiéndose durante el día sobre sectores de las costas norte y noroeste del golfo de México.

El NHC advirtió que la combinación de la marejada ciclónica y la marea podría inundar terrenos normalmente secos próximos a la costa. El nivel del agua podría elevarse entre uno y tres pies —entre 30 y 91 centímetros— desde Port Bolivar, Texas, hasta la desembocadura del río Misisipi, en Luisiana.

Las mayores inundaciones se producirían en áreas inmediatamente cercanas al litoral.

Lluvias e inundaciones repentinas

Bertha podría dejar acumulados de lluvia de entre dos y cuatro pulgadas —entre 50 y 100 milímetros— sobre la costa del golfo de Texas y el sur de ese estado. En puntos aislados, las precipitaciones podrían alcanzar seis pulgadas, equivalentes a unos 150 milímetros.

Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas aisladas, especialmente en zonas urbanas.

El oleaje generado por la tormenta continuará propagándose hacia el oeste a lo largo de la costa norte del golfo durante los próximos días. Las autoridades alertaron sobre condiciones marítimas peligrosas, fuertes corrientes de resaca y oleaje potencialmente mortal.