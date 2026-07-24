Administración Trump presiona para cambiar el nombre de la estación Penn en Manhattan

La Penn Station en el exterior en Midtown Manhattan. ( SHUTTERSTOCK )

La administración republicana busca cambiarle el nombre a Penn Station, la icónica estación ferroviaria de Manhattan y la más concurrida del hemisferio occidental.

Se trata de un proyecto de remodelación, valorado en 8,000 millones de dólares, impulsado por el secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, quien ha insinuado la posibilidad de que la estación lleve el nombre de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos y nativo de Nueva York.

"Me imagino que se estarán preguntando: '¿Esto va a ser la Estación Trump?'", dijo Duffy el verano pasado, cuando los funcionarios buscaban ofertas para seleccionar al desarrollador principal del proyecto. "Creo que suena bien".

El secretario envió el miércoles una carta al Congreso solicitando los fondos para la rehabilitación de la estación y otras prioridades importantes en materia de transporte. Sin embargo, el posible cambio de nombre no fue mencionado en el documento.

Los portavoces del Departamento de Transporte facilitaron la carta, pero no respondieron a las preguntas posteriores formuladas el jueves por el medio ABC7 News.

Cuando a principios de este año se le preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la posibilidad de rebautizar la estación, solo respondió: "¿Por qué no?".

La iniciativa se da en medio de los intentos del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre.

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El legado de Trump

E n su segundo mandato en la Casa Blanca , Trump, cuyo mandato está limitado por la Constitución, ha buscado consolidar su legado mediante proyectos de obras públicas, entre ellos un nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca , un arco triunfal y un intento fallido de cambiar el nombre del Centro Kennedy.

A principios de este mes, el aeropuerto de Palm Beach, en Florida, pasó a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

No obstante, el mandatario ha insistido en que la iniciativa de cambiar el nombre de Penn Station no surgió de él.

De acuerdo con ABC7, el mandatario reconoció que la propuesta fue discutida durante conversaciones con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, representante de Nueva York, pero negó haberla planteado como condición para desbloquear los fondos federales destinados al Proyecto Gateway, un túnel ferroviario que conectará la estación Penn con Nueva Jersey bajo el río Hudson.

"Chuck Schumer me sugirió eso, lo de cambiar el nombre de Penn Station a Trump Station", dijo Trump a principios de este año a bordo del Air Force One.

Al mismo tiempo, argumentó que no tiene mucho sentido que un símbolo tan importante de Nueva York lleve el nombre de otro estado.

"Me encanta Pensilvania, pero es un competidor directo de Nueva York y le está quitando protagonismo", escribió en su plataforma Truth Social, al insistir en que la idea fue "propuesta por ciertos políticos y líderes sindicales de la construcción, no por mí".

Origen de la estación

La estación Pennsylvania de Nueva York, al igual que otras pocas en el país, recibe su nombre de la extinta Pennsylvania Railroad, la compañía ferroviaria que construyó la terminal original.

Inaugurada en 1910, la primera Penn Station era considerada una obra maestra del estilo Beaux Arts, con imponentes columnas de inspiración romana y una amplia sala de espera, pero fue demolida en 1963 para dar paso al Madison Square Garden.

Desde entonces, los pasajeros han utilizado una terminal subterránea caracterizada por sus pasillos estrechos y andenes con escasa iluminación.

Los planos para la rehabilitación muestran un regreso al estilo clásico original de la estación, con una fachada de piedra, hileras de columnas y un gran vestíbulo con techos altos. Una de las paredes interiores también luce el sello y el nombre de Trump, señala ABC7.

La rehabilitación de la estación ha provocado roces entre la administración Trump y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que ha cuestionado haber sido excluida del proyecto y ha reclamado participar en el proceso sin condiciones.

La agencia sostiene que, a través del Long Island Rail Road (LIRR), atiende a la mayoría de los usuarios de la terminal y tiene derechos sobre parte de sus instalaciones.

En la actualidad, Penn Station atiende a unos 600,000 pasajeros al día, con servicios de Amtrak, Long Island Rail Road (LIRR) y NJ Transit, lo que la convierte en la estación ferroviaria más transitada de América del Norte.

Se espera que las obras de remodelación comiencen a finales de 2027.