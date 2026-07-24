Acusan por delito de odio a sospechoso de apuñalamientos en Nueva York

Raúl Molina, hombre de 51 años sospechoso de los apuñalamientos en Manhattan. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York presentaron cargos contra Raúl Morales, de 51 años, por dos apuñalamientos ocurridos el jueves en el Upper West Side de Manhattan, aunque solo uno de los casos fue clasificado como un presunto delito de odio, informó The Associated Press (AP).

Morales enfrenta cargos por intento de asesinato y otros delitos relacionados con el ataque contra un hombre judío, mientras que la policía no explicó por qué la misma tipificación no fue aplicada al apuñalamiento de la segunda víctima, un hombre de ascendencia asiática.

De acuerdo con testigos citados por AP, el sospechoso presuntamente gritó la frase en árabe "Allahu Akbar" durante ambos ataques.

La Policía indicó que Morales permanecía a la espera de la lectura formal de cargos y que corresponderá a la fiscalía determinar las acusaciones que finalmente presentará ante el tribunal.

Cuando era trasladado desde una estación policial la noche del viernes, Morales gritó que buscaba justicia para una persona. Al ser preguntado por periodistas sobre los apuñalamientos respondió que iba a "hablar de ello" antes de ser introducido en un vehículo policial.

Hasta el momento no estaba claro si cuenta con representación legal.

Víctimas permanecen estables

Los dos ataques ocurrieron con apenas dos cuadras de diferencia la tarde del jueves. Ambas víctimas fueron hospitalizadas y permanecen en condición estable, informó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante una rueda de prensa junto a otros funcionarios y líderes comunitarios.

El rabino Yosie Levine explicó que la víctima judía fue atacada poco después de salir del Centro Judío, una sinagoga ubicada en el vecindario.

"Él solo intentaba rezar en su sinagoga, y ahora somos nosotros quienes rezamos por su recuperación", expresó Levine.

Preocupación por los delitos de odio

La Fundación Asiático-Americana, organización de defensa con sede en Nueva York, afirmó que los ataques evidencian los problemas de seguridad que enfrenta esa comunidad.

"Exigimos una inversión continua y significativa en la seguridad de la comunidad y la prevención del odio que proteja a todos", indicó el grupo en un comunicado.

Según datos del Departamento de Policía de Nueva York citados por AP, los delitos de odio han aumentado en los últimos años, aunque la criminalidad violenta en general ha disminuido.

En abril, la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, informó que más de la mitad de los delitos de odio confirmados en la ciudad durante este año tuvieron como objetivo a personas judías.

El contralor de la ciudad, Mark Levine, aseguró que la comunidad judía está siendo atacada de forma desproporcionada.

"Sin duda, estamos siendo objeto de ataques desproporcionados, una y otra vez", afirmó durante la conferencia de prensa, antes de dirigirse a la comunidad asiática: "Nos solidarizamos con ustedes en nuestra indignación".