Trump asiste a la cena de corresresponsales de la Casa Blanca reprogramada tras un tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) de 2026 en el hotel Waldorf Astoria de Washington, D.C., el 24 de julio de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó la noche este viernes en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés), reprogramada luego de que la edición prevista para abril fuera suspendida tras un tiroteo que obligó a evacuar el evento, informó The Associated Press (AP).

Al ingresar al salón de baile del hotel Waldorf Astoria, Trump fue recibido con aplausos y abrió su intervención recordando la cancelación de la primera convocatoria.

«Como dije hace tres meses, el espectáculo debe continuar», expresó el mandatario.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y periodista de CBS News, Weijia Jiang, también hizo referencia a lo ocurrido en abril y destacó el regreso del evento.

«Intentémoslo de nuevo», bromeó al dar la bienvenida a los asistentes. Luego añadió: «Esta noche nuestro mensaje es este: Hemos vuelto. No nos dejaremos intimidar. Nos negamos a que un acto de violencia tenga la última palabra».

Un discurso menos confrontativo

Antes del evento, Trump había adelantado que ofrecería un discurso "bastante desagradable" contra la prensa. Sin embargo, durante su intervención optó por un tono más variado, aunque mantuvo algunas críticas hacia los medios.

"Este es realmente el grupo más grande de personas con el ´Síndrome de Trastorno de Trump´ que se haya reunido al mismo tiempo", comentó el presidente.

Tras la cena, Trump permaneció más de una hora en la ceremonia de premiación, en la que fueron reconocidos periodistas por investigaciones sobre su administración.

Un evento bajo estrictas medidas de seguridad

La cena se celebró en un salón con capacidad para unas 700 personas y bajo un amplio dispositivo de seguridad, luego del incidente ocurrido en abril.

Los asistentes ingresaron por un único acceso, atravesaron dos controles de identificación y fueron revisados con apoyo de perros detectores, agentes armados y personal de seguridad. Además, no hubo alfombra roja ni recepción previa al evento, según AP.

La velada incluyó la presentación del mentalista Oz Pearlman, así como la tradicional entrega de premios a periodistas.

Persisten las críticas

Pese a la reprogramación, la cena continuó siendo objeto de cuestionamientos por parte de algunos analistas y profesionales de la prensa, quienes consideran inapropiado que periodistas compartan un evento social con las figuras políticas que cubren.

"Esto socava la confianza pública en la forma en que la prensa realiza su trabajo y da la impresión de que somos amigos de las personas sobre las que informamos", afirmó Kelly McBride, especialista en ética del Instituto Poynter.

La edición de este año se celebró en un contexto de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y los medios de comunicación. Según AP, durante su segundo mandato Trump ha impulsado medidas contra organizaciones periodísticas, incluidas restricciones a integrantes del cuerpo de prensa, acciones regulatorias y demandas judiciales contra medios con los que mantiene desacuerdos.