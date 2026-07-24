Dos personas mueren por disparos dentro de un vehículo en el campus de la Universidad de Chicago

Un carro policía con las luces encendidas. ( SHUTTERSTOCK )

Dos personas murieron tras recibir disparos mientras se encontraban dentro de un vehículo en el campus de la Universidad de Chicago, la tarde del jueves, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 27 años y un hombre de 24, quienes fueron encontrados con heridas de bala en la cabeza dentro de un automóvil ubicado en la cuadra 5900 de South Ellis, cerca de la pista de patinaje sobre hielo Midway Plaisance y Harper Quad, alrededor de las 5:35 de la tarde, según reportaron medios locales.

Ambos fueron trasladados en estado crítico al Hospital de la Universidad de Chicago, donde posteriormente fueron declarados muertos.

Bajo investigación

La Policía de Chicago informó que recuperó un arma de fuego en la escena del suceso, aunque hasta el momento no ha precisado las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo ni si se trató de un homicidio seguido de suicidio u otro tipo de incidente.

Tampoco está claro si las víctimas tenían algún vínculo con la Universidad de Chicago.

Imágenes de la escena difundidas por NBC 5 Chicago muestran que el vehículo presentaba daños tras, aparentemente, haberse estrellado durante o después del tiroteo.

"Este incidente se encuentra actualmente bajo investigación y no podemos confirmar los detalles en este momento", declaró un portavoz del Departamento de Policía de Chicago a Fox News Digital.

Las autoridades continúan investigando el caso y no han informado sobre arrestos ni posibles sospechosos.