Jugador de béisbol dominicano denuncia que continúa siendo hostigado por agentes del ICE

Tras una semana de recuperar su libertad, el estudiante y jugador de béisbol dominicano Johan Sandoval asegura que la incertidumbre no ha terminado. Según relató, al menos cuatro agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvieron a presentarse en la vivienda donde reside en Nueva York.

El joven, de 22 años, comentó que desconoce por qué los agentes acudieron al lugar, pese a que las autoridades conocen su ubicación en todo momento mediante un dispositivo electrónico que porta en el tobillo.

"Ayer fuimos hostigados por Migración. Estaban afuera de la casa, eran como cuatro agentes; estaban ahí hostigando y haciendo muchas cosas que no entendíamos por qué, si yo tengo un dispositivo en el tobillo que envía mi ubicación las 24 horas o ellos saben dónde yo estoy", expresó Sandoval.

El estudiante reconoció que su arresto le dejó secuelas físicas y emocionales. Contó que aún tiene dificultades para dormir, vive con ansiedad desde que recuperó la libertad y teme ser detenido nuevamente, aunque mantiene la esperanza de demostrar que no hizo nada indebido y de culminar sus estudios universitarios en Estados Unidos.

"Pienso que van a entrar un día a la casa y me van a llevar sin yo haber hecho nada", confesó.

Durante su permanencia bajo custodia del ICE, aseguró que pasó varios días incomunicado, durmió en el suelo y perdió peso debido a las condiciones de detención.

También recordó que junto a él, los detenidos recibían diariamente formularios para aceptar su deportación voluntaria.

"Yo no podía firmar porque no había hecho nada malo", afirmó.

Sandoval narró además que fue testigo de situaciones que marcaron su estancia en el centro de detención, entre ellas la de un inmigrante de origen indio que, según su relato, sufrió un infarto después de que sus solicitudes de atención médica fueran ignoradas durante varias horas por el personal de seguridad.

Nacido en Santo Domingo en 2003, Sandoval emigró a Estados Unidos con una visa de estudiante tras la pandemia del COVID-19, con el propósito de combinar sus estudios universitarios con su carrera deportiva. Después de completar un grado asociado, se transfirió a otra universidad para continuar una licenciatura en Negocios y seguir jugando béisbol universitario.

Ingresó a EE. UU. con visa de estudiante

Sandoval explicó que se graduó de Bryant & Stratton College y posteriormente se transfirió a la Universidad Estatal de Savannah con una beca completa, donde actualmente cursa la carrera de Administración de Empresas.

"Yo me transferí para poder seguir estudiando y tener un mejor currículo para conseguir una mejor carrera. Hice todo lo que se me requería: informé a la universidad que me iba, solicité la transferencia y cumplí con todo el proceso. Así que yo nunca tuve acceso a mi estatus migratorio", afirmó.

Indicó que, antes de realizar la transferencia, viajó a República Dominicana para renovar su visa de estudiante y luego reingresó legalmente a Estados Unidos.

"El I-20 y el SEVIS son documentos federales. Solamente el Gobierno de aquí y las universidades, a través de los departamentos que trabajan con el Departamento de Migración, tienen acceso a ese tipo de documentación. Ningún estudiante, ninguna persona tiene acceso a eso", explicó.

Sandoval señaló que su proceso migratorio continúa abierto y que, junto a su abogado, trabaja en la actualización de su documentación y en la corrección de los errores administrativos relacionados con su transferencia universitaria para poder continuar sus estudios.

Al estudiante solo le restan dos semestres para obtener su licenciatura.

Detalles del arresto

Johan Sandoval fue detenido a principios de julio cuando salía de su residencia, alrededor de las seis de la mañana, para dirigirse al gimnasio. Esa era parte de su rutina diaria de preparación para la temporada de béisbol universitario que inicia en agosto.

"Todo fue rápido y repentino. Yo salgo, ya cuando estoy en el carro y me paro en la señal de pare. Cuando me detengo y pongo la direccional, veo esta guagua que viene de repente hacia mí. Me sorprendí, miré a los lados y dije: '¿Es a mí que me están buscando o yo maté a alguien?', porque cuando pasan cosas así uno piensa que cometió un crimen o algo", contó.

El estudiante aseguró que colaboró con las autoridades desde el primer momento. Entregó su licencia de conducir y, cuando los agentes le solicitaron documentación migratoria que no llevaba consigo, les explicó que podía mostrarla en la vivienda donde residía, ubicada a pocos minutos del lugar. Los oficiales aceptaron acompañarlo hasta la casa.

Una vez en la residencia, Sandoval despertó a su novia y a los demás familiares que se encontraban allí para buscar los documentos requeridos. Mientras tanto, dijo, los agentes golpeaban la puerta con insistencia exigiendo que les abrieran. Asegura que entregó toda la documentación que tenía, pero que en ningún momento le explicaron por qué sería detenido.

"No me dijeron por qué me iban a arrestar. Me llevaron al centro de detención, me dejaron incomunicado, me rompieron el teléfono, botaron mi licencia y solo me permitieron hacer unas llamadas para avisarle a mi familia lo que estaba pasando" Johan Sandoval “

Posteriormente fue trasladado a un centro de detención migratoria, donde permaneció varios días bajo custodia.

Durante los primeros días de detención, Sandoval afirmó que nunca recibió una explicación oficial sobre el motivo de su arresto. Según dijo, fue días después, cuando pudo comunicarse con su abogado, que conoció los detalles de su situación migratoria.