Conductor ataca a otro con un cuchillo de carnicero tras un choque en Queens y escapa

La parte superior de un carro de policía, con las luces encendidas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 47 años resultó herido tras ser atacado en repetidas ocasiones con un hacha o cuchilla de carnicero, después de un accidente de auto ocurrido la madrugada del jueves en el sector de College Point, en Queens, informó la Policía de Nueva York (NYPD).

El ataque ocurrió poco después de las 5:35 de la mañana en la intersección de la calle 126 y la avenida 26. Según las autoridades, la víctima, residente de Staten Island, sufrió heridas en la cabeza, un brazo y el pecho provocadas con un arma tipo hacha, reportó el Diario NY.

El hombre fue trasladado al Hospital NewYork-Presbyterian Queens, donde fue reportado en condición estable. La Policía no ha divulgado su identidad.

Así ocurrió el incidente

De acuerdo con los investigadores, el incidente comenzó tras una discusión y una colisión entre los conductores de una miniván Toyota Sienna blanca y una Honda CR-V blanca. La confrontación escaló hasta que el conductor de la miniván fue atacado con el arma blanca.

El agresor huyó del lugar y, hasta el momento, no ha sido arrestado. Según testigos citados por ABC News, el sospechoso escapó en la Honda CR-V, pero abandonó el vehículo a unas dos cuadras de la escena.

Michael Mattera, un trabajador de la construcción que llegaba a su trabajo cuando ocurrió el hecho, relató que inicialmente creyó que la víctima había sido atropellada.

"Veo al hombre con la cabeza en el suelo y pienso que tal vez uno de nuestros compañeros lo había atropellado o que lo había golpeado un auto; de repente llega la ambulancia y veo que tiene la cabeza abierta", declaró a ABC News.

Mattera explicó que dos de sus compañeros, quienes habían llegado minutos antes, auxiliaron a la víctima y llamaron a la policía.

Los detectives continúan revisando grabaciones de cámaras de seguridad del área para identificar al responsable. Hasta ahora no se han reportado arrestos ni se ha revelado la identidad de algún sospechoso.

La NYPD solicitó la colaboración de cualquier persona que tenga información sobre el caso. Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial llamando al 1-800-577-TIPS (8477), al 1-888-57-PISTA (74782) en español, a través del portal de Crime Stoppers o mediante un mensaje de texto al 274637 (CRIMES), seguido de TIP577.