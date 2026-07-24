Concejal dominicano de NY acusa a empresa de evadir millones de dólares en peajes por congestión

El líder de la mayoría del Concejo Municipal de Nueva York, el dominicano Shaun Abreu. ( FUENTE EXTERNA )

El líder de la mayoría del Concejo Municipal de Nueva York, el dominicano Shaun Abreu, impulsa una iniciativa para que se investigue a una empresa de transporte compartido sin licencia que presuntamente estaría evadiendo decenas de millones de dólares en peajes por congestión en Manhattan.

Abreu, quien representa al Distrito 7 en el Concejo Municipal, solicitó a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) investigar las operaciones de la plataforma Empower, acusada de eludir el peaje por congestión para ingresar a Midtown Manhattan, un cargo que sus competidores, como Uber y Lyft, deben pagar e incluir en el precio de cada viaje.

En una carta enviada al presidente de la MTA, Janno Lieber, Abreu afirmó que Empower estaría aprovechando que opera sin una licencia de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) para evitar tanto el recargo estatal por congestión como el peaje del programa de alivio de la congestión de la MTA, según informó el New York Post.

"Esto permite a Empower anunciar precios artificialmente bajos, mientras que otros proveedores de transporte y sus conductores siguen cumpliendo la ley", escribió el concejal, quien además preside el Comité de Transporte e Infraestructura del Ayuntamiento.

Lieber respaldó la preocupación y aseguró que la MTA ha intentado recuperar los ingresos que considera perdidos.

"Están estafando al público. Tenemos que encontrar la manera de asegurarnos de que, si encuentran una laguna legal, esta se cierre", declaró durante una conferencia de prensa.

La postura de Empower

La empresa rechazó las acusaciones y sostuvo que ha intentado pagar las tarifas correspondientes, pero que las autoridades municipales han rechazado sus propuestas.

"Empower se ha ofrecido repetidamente a facilitar la evaluación y el pago de cualquier impuesto o tasa, incluidas las tarifas por congestión, que los conductores con licencia de la TLC que trabajan por cuenta propia utilizando nuestro software deban pagar a la ciudad", declaró un portavoz de la empresa al New York Post.

Según el portavoz, representantes de Empower se reunieron con funcionarios de la ciudad a finales de marzo para abordar el tema, pero la oferta fue rechazada. Hasta el momento, la Alcaldía de Nueva York no ha respondido públicamente sobre ese encuentro.

Empower sostiene que funciona como un mercado digital y no como una empresa de transporte. De acuerdo con la compañía, los conductores pagan una suscripción mensual para utilizar la aplicación, establecen sus propias tarifas y conservan el total del pago de los pasajeros.

Sin embargo, la empresa no está inscrita en el programa de cobro por congestión por viaje de la MTA ni posee una licencia de la Comisión de Taxis y Limusinas, por lo que los pasajeros que utilizan la aplicación no ven reflejado el cargo por congestión en sus recibos.

Abreu sostiene que la empresa tampoco está cobrando ese importe por cada viaje.

El concejal afirmó que Empower podría estar gestionando hasta un millón de viajes al mes en la ciudad de Nueva York y que los ingresos no recaudados por esos viajes podrían ascender a "decenas de millones de dólares al año", recursos que deberían destinarse al metro, los autobuses y los trenes de cercanías de la ciudad.

Demanda en Nueva York

La controversia ocurre mientras la ciudad de Nueva York mantiene una demanda contra Empower.

En la acción judicial, los abogados municipales sostienen que la empresa se presenta como una plataforma tecnológica neutral, pero que en la práctica realiza las mismas funciones que un servicio de transporte compartido: conecta pasajeros con conductores, procesa los pagos y establece las condiciones económicas de los viajes, todo ello sin cumplir con los requisitos de licencia de la TLC ni con las obligaciones relacionadas con el peaje por congestión.

Empower, por su parte, asegura que su modelo beneficia a los conductores. Un portavoz afirmó que quienes utilizan la plataforma para trabajar por cuenta propia obtienen miles de dólares más al mes que quienes prestan servicios a través de Uber.

La empresa también mantiene un conflicto con las autoridades de Washington, D. C., donde los tribunales le ordenaron cesar la prestación de viajes remunerados tras negarse a registrarse como operador de transporte privado.

Además, jueces impusieron multas millonarias a la compañía y a su director ejecutivo, Joshua Sear, por continuar operando pese a esas órdenes. Sin embargo, Empower continúa impugnando esas decisiones ante los tribunales.