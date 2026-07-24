Trump vuelve a la cena de corresponsales tres meses después de caótico tiroteo

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, regresará el viernes a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con nuevas medidas de seguridad reforzadas, tres meses después de que un presunto intento de asesinato obligara a su caótica evacuación del evento.

Trump se dispone a pronunciar el discurso que no pudo dar en abril, cuando se escucharon disparos en el hotel Washington Hilton y la cena fue cancelada apresuradamente.

Cole Allen, un californiano de 31 años, se ha declarado no culpable de cargos que incluyen intento de asesinar al presidente.

Medidas tomadas

Esta vez, el Servicio Secreto estadounidense no piensa correr riesgos: ha cerrado una amplia zona de Washington y ha levantado un enorme cordón de seguridad para garantizar que el evento transcurra sin incidentes.

La sede de la cena también ha sido cambiada del Washington Hilton al Waldorf Astoria, un antiguo hotel de Trump que, según los organizadores, es mucho más pequeño, lo que hace el evento "más íntimo".

Aunque se esperaba que Trump pronunciara un furioso discurso contra los medios en el evento original, está por verse qué tono adoptará en la cena reprogramada.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el jueves que Trump "celebrará la libertad de expresión y la Primera Enmienda [de la Constitución] junto a todos ustedes, miembros de los medios de comunicación".

"El presidente espera con ganas terminar lo que empezó antes de que un despreciable intento de asesinato descarrilara el evento original", añadió Leavitt, que también asistirá.

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que organiza la cena, dijo en junio, al anunciar la repetición del evento, que "no permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra".

Trump también alabó la decisión de seguir adelante con la gala, como un "signo de fuerza y entereza".

"No sé si daré las mismas declaraciones, más bien desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos", dijo Trump en junio, cuando anunció que asistiría.

La cena que había sido programada en abril era la primera de Trump con los corresponsales que cubren la presidencia, reflejo de su desprecio hacia los medios de comunicación tradicionales, a los que considera sesgados, y a los que ha llegado a calificar de "enemigos del pueblo".

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump y su equipo de comunicación han abierto las puertas de la sala de prensa a medios digitales, a blogueros conservadores e incluso a influencers.

Además del discurso de Trump, la cena mantendrá un programa similar, que incluye una actuación del mentalista Oz Pearlman.

Pero también habrá un homenaje a un agente del Servicio Secreto que ayudó a detener al presunto tirador en abril a pesar de haber sido alcanzado en su chaleco protector, y al personal del Hilton.