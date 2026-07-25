Encuesta de Fox News refleja deseo de cambio y da ventaja a demócratas en elecciones de noviembre

Captura de una transmisión de la cadena C-Span del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca. ( EFE/ C-SPAN )

Una nueva encuesta nacional de Fox News muestra un creciente descontento de los votantes estadounidenses con la situación económica, el desempeño del presidente Donald Trump y el funcionamiento del sistema político, al tiempo que otorga a los demócratas una ventaja significativa de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Si los comicios para la Cámara de Representantes se celebraran hoy, el 53 % de los votantes respaldaría al candidato demócrata de su distrito, frente al 46 % que apoyaría al republicano.

Se trata de la mayor proporción alcanzada por cualquiera de los dos partidos en la boleta genérica de la Cámara desde 1996 en las encuestas de Fox News. En los condados donde la elección presidencial de 2024 fue más reñida, la ventaja demócrata aumenta a 59 % frente a 41 %.

El estudio también muestra que el índice de aprobación del presidente Trump permanece estancado en 39 %, apenas un punto por encima de su mínimo histórico registrado en octubre de 2017.

La desaprobación supera ampliamente la aprobación en temas clave como inflación (73 % la desaprueba), economía (67 %), Irán (66 %) e inmigración (57 %).

La economía continúa siendo la principal preocupación. Tres de cada cuatro votantes califican negativamente la situación económica y la misma proporción afirma haber sufrido dificultades financieras por la inflación. Además, el 54 % considera que la economía empeorará durante el próximo año. Solo los republicanos mantienen una visión mayoritariamente optimista.

La encuesta también refleja una ventaja demócrata en la percepción sobre los principales problemas nacionales. Los votantes consideran que ese partido gestionaría mejor la desigualdad de ingresos, la atención sanitaria, la inflación, la economía y la política exterior.

Los republicanos solo conservan una ventaja clara en materia de delincuencia, mientras que en inmigración perdieron la superioridad de ocho puntos que registraban en abril y ahora los demócratas aparecen con una ligera ventaja.

Malestar con el sistema político

El sondeo pone de relieve un profundo malestar con el sistema político. El 80 % considera que el país necesita cambios sustanciales, dramáticos o incluso revolucionarios en su gobierno, mientras que dos de cada tres creen que el sistema favorece a los sectores más ricos.

Asimismo, el 70 % opina que el Partido Republicano está demasiado vinculado a las élites económicas, frente al 55 % que dice lo mismo del Partido Demócrata.

La insatisfacción también alcanza al Congreso: cerca del 70 % desaprueba el desempeño de los legisladores de ambos partidos y un contundente 85 % respalda establecer una edad obligatoria de retiro para los miembros del Congreso, preferiblemente antes de los 75 años.

En cuanto a las figuras políticas, el senador independiente Bernie Sanders obtiene la imagen favorable más alta, con un 45 %, superando al vicepresidente JD Vance (41 %), al presidente Trump (38 %) y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (35 %).

La encuesta también registra una disminución sostenida de la percepción favorable hacia el capitalismo y un incremento, aunque moderado, de las opiniones positivas sobre el socialismo, especialmente entre los votantes demócratas.