Alcalde de Nueva York y líderes comunitarios participan en la Gran Parada Dominicana del Bronx

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), durante la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a líderes comunitarios, autoridades, representantes electos y de miembros de la diáspora dominicana, participan este domingo en la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx, que se celebra a lo largo de la avenida Grand Concourse.

La actividad, que comenzó a las 12:00 del mediodía, es organizada desde 1989 por Felipe Febles y reúne cada año a representantes de distintos sectores de la comunidad dominicana en Nueva York.

La jornada también incluye la participación de organizaciones cívicas, deportivas y culturales, además de representantes de instituciones públicas y privadas que cada año respaldan el desfile.

Zulinka Pérez, Celinés Toribio, Sandra Berrocal y Vickiana serán reconocidas como madrinas de honor.

El desfile incluye comparsas, grupos folclóricos, organizaciones juveniles y asociaciones deportivas a lo largo de Grand Concourse.

Celebración de la cultura dominicana

La Gran Parada Dominicana del Bronx se celebra anualmente con el propósito de reunir a la comunidad dominicana y promover sus expresiones culturales en la ciudad de Nueva York.

Los organizadores destacaron que la edición de este año volvió a congregar a autoridades y representantes comunitarios, reflejando la presencia y el papel que desempeña la comunidad dominicana en la vida social, económica y cultural de la ciudad.

La organización también reconocerá a varias personalidades por su trayectoria y aportes a la comunidad dominicana.

El empresario Roberto Rojas participa como Gran Mariscal, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; el cantautor Camboy Estévez; el artista Dalvin Antonio Núñez Vargas; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez; y el empresario de medios Luinny Corporán son Mariscales Honorarios.