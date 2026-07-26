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Gran Parada Dominicana Bronx
Gran Parada Dominicana Bronx

Alcalde de Nueva York y líderes comunitarios participan en la Gran Parada Dominicana del Bronx

La 37.ª edición del evento se lleva a cabo en la avenida Grand Concourse

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    Alcalde de Nueva York y líderes comunitarios participan en la Gran Parada Dominicana del Bronx
    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), durante la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx. (FUENTE EXTERNA)

    El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a líderes comunitarios, autoridades, representantes electos y de miembros de la diáspora dominicana, participan este domingo en la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx, que se celebra a lo largo de la avenida Grand Concourse.

    La actividad, que comenzó a las 12:00 del mediodía, es organizada desde 1989 por Felipe Febles y reúne cada año a representantes de distintos sectores de la comunidad dominicana en Nueva York.

    La jornada también incluye la participación de organizaciones cívicas, deportivas y culturales, además de representantes de instituciones públicas y privadas que cada año respaldan el desfile.

    • Zulinka Pérez, Celinés Toribio, Sandra Berrocal y Vickiana serán reconocidas como madrinas de honor.

    El desfile incluye comparsas, grupos folclóricos, organizaciones juveniles y asociaciones deportivas a lo largo de Grand Concourse.

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    Los organizadores destacaron que la edición de este año volvió a congregar a autoridades y representantes comunitarios, reflejando la presencia y el papel que desempeña la comunidad dominicana en la vida social, económica y cultural de la ciudad.

    La organización también reconocerá a varias personalidades por su trayectoria y aportes a la comunidad dominicana.

    • El empresario Roberto Rojas participa como Gran Mariscal, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; el cantautor Camboy Estévez; el artista Dalvin Antonio Núñez Vargas; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez; y el empresario de medios Luinny Corporán son Mariscales Honorarios.
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