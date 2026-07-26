Detienen a presunto responsable del tiroteo que mató a hijo de un expolicía en Nueva York

Composición de fotos de Willian Ferrer, acusado de matar al niño de 12 años Jacob Freytes en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 45 años fue arrestado y acusado de asesinato por su presunta participación en el tiroteo que el sábado causó la muerte de Jacob Freytes, un niño de 12 años e hijo de un sargento detective retirado de la Policía de Nueva York, mientras se encontraba cerca de una bodega en el condado del Bronx.

William Ferrer fue detenido este domingo frente a su residencia, informó la Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades lo señalan como responsable del tiroteo en el que murió el menor, quien había salido en bicicleta para comprar una pelota cuando quedó atrapado en un intercambio de disparos que, según los investigadores, podría estar relacionado con pandillas.

De acuerdo con el New York Post, Jacob Freytes era hijo del sargento detective retirado Jesús Freytes, quien prestó servicio en la comisaría 44 de El Bronx.

"Jacob era un transeúnte inocente que iba en bicicleta cuando ayer fue arrebatado de su familia en un acto de violencia armada sin sentido", escribió la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, en la red social X.

"Ningún arresto podrá aliviar jamás el dolor de esta pérdida inimaginable, pero el Departamento de Policía de Nueva York seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para buscar justicia para Jacob", agregó.

Según informó la comisionada Jessica Tisch, Ferrer fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer y segundo grado, y posesión ilegal de armas.

La investigación sobre el tiroteo continúa para determinar si participaron otras personas en el hecho.

Historial del acusado

De acuerdo con registros citados por medios locales, Ferrer cuenta con un historial de al menos seis arrestos desde 1999.

Entre ellos figuran detenciones por posesión de un instrumento para forzar cerraduras en 1999, amenazas y desacato criminal en 2001, posesión de propiedad robada en 2004, conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de marihuana en 2009, así como posesión de drogas en 2013.