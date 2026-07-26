Cúpula de calor mantiene bajo alerta a millones de personas en el centro de Estados Unidos

Bañistas observan el 46 aniversario del Campeonato Anual del Salvamento Acuático de California. ( FUENTE EXTERNA )

Una intensa cúpula de calor mantiene bajo condiciones peligrosas a gran parte del centro de Estados Unidos, donde alrededor de 80 millones de personas permanecen bajo alertas por altas temperaturas que podrían extenderse hasta la próxima semana, informó The Associated Press (AP).

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno mantendrá temperaturas elevadas desde Texas hasta Dakota del Norte, con valores muy por encima de lo habitual para esta época del año y noches en las que el calor apenas disminuirá, lo que dificultará la recuperación del organismo.

Los meteorólogos explicaron que una cúpula de calor ocurre cuando un sistema de alta presión atrapa el aire caliente sobre una región durante varios días. La elevada humedad también incrementará la sensación térmica y el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Temperaturas extremas

El pronóstico abarca una amplia franja del país, desde el suroeste desértico y la costa del Golfo de México hasta las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. En el área de Denver se prevé que las temperaturas superen entre 5.6 y 8.3 grados Celsius los valores normales para la temporada.

"Parece que se mantendrá prácticamente estacionario en esa posición a lo largo de la semana", dijo a AP Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las zonas bajo alerta por calor extremo figura el oeste de Nebraska, donde se pronosticaban temperaturas de hasta 42 grados Celsius durante el fin de semana.

En Montana y Wyoming también se esperan máximas superiores a los 37 grados, mientras que en Las Vegas los termómetros podrían acercarse a niveles récord, con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

Kristian "Flaco" Santos, técnico en reparación de sistemas de aire acondicionado en Las Vegas, explicó que trabaja durante horas sobre techos y áticos, donde el calor puede ser hasta 15 grados mayor que en el exterior.

"Es brutal", dijo Santos. "No soy Superman, pero me cuido cuando hace calor".

El trabajador señaló que utiliza ropa de manga larga para protegerse del sol, bebe agua con electrolitos y realiza pausas frecuentes para evitar complicaciones por las altas temperaturas.

"Uno quiere volver a casa sano y salvo con su familia", agregó.

Riesgos para la salud

Las autoridades advirtieron que los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes son los grupos con mayor riesgo de sufrir agotamiento o golpes de calor.

Por ello, recomendaron permanecer en lugares con aire acondicionado, mantenerse hidratados y limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor calor.

Aunque se prevé cierto alivio hacia el próximo fin de semana en algunas zonas del centro del país, los meteorólogos advirtieron que podría ser temporal.

De acuerdo con AP, esta es una de varias olas de calor registradas en Estados Unidos durante el verano. A principios de julio, las altas temperaturas afectaron el este del país y obligaron a cancelar actividades por el Día de la Independencia, mientras que otra ola de calor golpeó el suroeste y las Grandes Llanuras a mediados de mes.

El climatólogo Andy Pershing, director de programas de Climate Central, afirmó que el aumento de las temperaturas extremas es consistente con las proyecciones sobre el cambio climático.

"Estamos experimentando exactamente lo que los modelos climáticos de la década de 1990 predijeron que experimentaríamos ahora. Es decir, olas de calor más frecuentes y severas, mayores anomalías de temperatura, más humedad y temperaturas nocturnas más elevadas. Todo esto forma parte del panorama climático", expresó.