Mescyt gestiona en España facilitar el reconocimiento de títulos de becarios dominicanos

El ministro José Santos Badía junto a las autoridades de la Universidad Complutense de Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) inició gestiones con autoridades académicas de España para facilitar los procesos de homologación y reconocimiento de los títulos obtenidos por becarios dominicanos en ese país, con el objetivo de agilizar la validación de sus credenciales.

De acuerdo con un documento de prensa, la iniciativa forma parte de la agenda que desarrolla en España el ministro Rafael Santos Badía, quien sostuvo reuniones con representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, la Universidad Complutense de Madrid y ESIC University para fortalecer la cooperación académica y ampliar las oportunidades de formación para estudiantes dominicanos.

Uno de los principales resultados de la visita fue la firma de un memorándum de entendimiento con la Universidad Complutense de Madrid, que contempla la implementación de la denominada Acreditación Sofía, una iniciativa orientada a facilitar el reconocimiento de títulos dominicanos en España y acercar a las instituciones de educación superior del país a los estándares de calidad de la Unión Europea.

Según el Mescyt, el acuerdo también busca ampliar la participación de estudiantes dominicanos en programas de maestrías, diplomados y otras ofertas académicas, especialmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), formación docente, administración pública y gobernanza. Además, prevé la participación de profesores de la Universidad Complutense en programas académicos de universidades dominicanas.

Acuerdos con autoridades españolas

Como parte de la agenda, la delegación dominicana se reunió con el secretario general de Universidades de España, Francisco García Pascual, para abordar mecanismos que permitan agilizar la homologación de los títulos obtenidos por becarios dominicanos.

De acuerdo con el ministerio, el propósito es que los profesionales regresen al país con sus credenciales ya reconocidas, lo que facilitaría su incorporación al mercado laboral y al ejercicio profesional.

La comisión también visitó ESIC University, donde evaluó la posibilidad de desarrollar programas semipresenciales que permitan a los estudiantes realizar la mayor parte de sus estudios desde República Dominicana y viajar a España únicamente durante períodos académicos específicos.

El Mescyt explicó que esta modalidad reduciría los costos de alojamiento, manutención y seguros internacionales, lo que permitiría ampliar la cantidad de becas disponibles.

Nuevas oportunidades educativas

Las conversaciones con ESIC University incluyeron programas de formación en negocios, emprendimiento, innovación, transformación digital, inteligencia artificial, comunicación estratégica, comunicación política y desarrollo de competencias directivas.

Según el Mescyt, estas gestiones forman parte de una estrategia para orientar la inversión pública en becas hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional, entre ellas ciencia, tecnología, inteligencia artificial, innovación, formación docente y gestión pública.

Santos Badía afirmó que estas iniciativas responden a los resultados de la Consulta Nacional y del Congreso Nacional por la Transformación de la Educación, que identificaron la necesidad de fortalecer la calidad, la pertinencia y la internacionalización de la educación superior dominicana.

Además, señaló que España continúa siendo uno de los principales aliados académicos del país debido a los vínculos históricos entre ambas naciones.