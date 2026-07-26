La Gran Parada Dominicana del Bronx celebra hoy su 37 aniversario

Los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York con banderas dominicanas. ( FUENTE EXTERNA )

La Gran Parada Dominicana del Bronx celebra este domingo su 37 aniversario con un desfile por la avenida Grand Concourse, donde se espera la participación de organizaciones comunitarias, grupos culturales, autoridades y miembros de la diáspora dominicana.

La actividad, que comenzará a las 12:00 del mediodía, es organizada desde 1989 por Felipe Febles y reúne cada año a representantes de distintos sectores de la comunidad dominicana en Nueva York.

De acuerdo a una nota de prensa, esta edición participarán más de 40 grupos culturales, cívicos y deportivos, así como 29 carrozas oficiales.

Participantes y reconocimientos

La organización también reconocerá a varias personalidades por su trayectoria y aportes a la comunidad dominicana.

El empresario Roberto Rojas participará como Gran Mariscal, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; el cantautor Camboy Estévez; el artista Dalvin Antonio Núñez Vargas; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez; y el empresario de medios Luinny Corporán serán Mariscales Honorarios.

Además, Zulinka Pérez, Celines Toribio, Sandra Berrocal y Vickiana serán reconocidas como madrinas de honor.

El desfile incluirá comparsas, grupos folclóricos, organizaciones juveniles y asociaciones deportivas a lo largo de Grand Concourse.

Entre las entidades y organizaciones representadas figuran El Diario La Prensa, KeyFood, el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, Family Life Academy Charter Schools, el sindicato 32BJ, además de los espacios radiales Fogaraté Radio, de Luinny Corporán, y Universidad de la Calle, de Brea Frank.