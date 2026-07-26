Jeffries lanza agenda económica de los demócratas a 100 días de las elecciones de mitad de mandato

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. ( EFE )

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, inició este domingo la cuenta regresiva de 100 días para las elecciones de mitad de mandato con la presentación de una agenda centrada en el costo de vida, mientras su partido busca recuperar la mayoría en la Cámara baja, informó la agencia AP.

Jeffries presentó el plan "Luchando por una América asequible" durante un acto en el séptimo distrito de Pensilvania, considerado uno de los más competitivos del país y clave para definir el control de la Cámara de Representantes.

Según AP, el dirigente estuvo acompañado por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, una de las figuras demócratas mencionadas como posible aspirante presidencial en 2028, para respaldar la candidatura del bombero retirado Bob Brooks, quien busca derrotar al congresista republicano Ryan Mackenzie.

"Queremos dejar claro al pueblo estadounidense que estamos centrados en reducir el costo de los alimentos, la gasolina y la vivienda, y que estamos comprometidos con un país que brinde atención médica asequible para todos los estadounidenses", afirmó Jeffries.

Por su parte, Mackenzie también lanzó este domingo su campaña de los últimos 100 días rumbo a las elecciones.

La economía, eje de la campaña

Los demócratas buscan centrar el debate en el aumento del costo de vida, mientras intentan capitalizar el descontento de parte del electorado con la administración del presidente Donald Trump y las políticas aprobadas por la mayoría republicana en el Congreso, declaró AP.

Las elecciones de mitad de mandato suelen convertirse en un referéndum sobre el partido que ocupa la Casa Blanca, y los demócratas esperan que temas como el precio de los alimentos, la gasolina, la vivienda y la atención médica movilicen a los votantes.

En contraste, los republicanos apuestan a defender la gestión de Trump y promocionar su principal paquete legislativo, la ley One Big Beautiful Bill, que combina recortes de impuestos y reducción del gasto público, además de otras iniciativas impulsadas por la mayoría republicana.

Trump también se ha involucrado activamente en la campaña y durante una reciente visita a una planta de Mack Trucks, en Pensilvania, pidió apoyo para Ryan Mackenzie.

"Tenemos que ganar las elecciones de mitad de mandato", declaró el mandatario.

Pensilvania, un estado decisivo

Aunque en noviembre estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, el control del órgano dependerá de un reducido grupo de distritos competitivos.

Entre ellos figura el séptimo distrito de Pensilvania, además de los distritos 1, 8 y 10 del mismo estado, actualmente en manos republicanas y considerados objetivos prioritarios para los demócratas.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prepara una gira nacional para recaudar fondos y respaldar a los candidatos republicanos con el objetivo de conservar la ajustada mayoría de su partido.

La campaña también estará marcada por un reciente fallo de la Corte Suprema que modifica las reglas sobre el financiamiento electoral y permite a los partidos nacionales realizar contribuciones directas a las campañas de sus candidatos, un cambio que podría influir en la recta final hacia las elecciones de noviembre.