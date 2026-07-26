Policía de Seattle busca a dos hombres que saltaron en paracaídas desde la Space Needle

El sol se pone tras la Space Needle mientras una avioneta sobrevuela la zona en el primer día de primavera, el martes 19 de marzo de 2024, en Seattle. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Seattle busca a dos hombres que escalaron la pared de cristal de la Space Needle y saltaron en paracaídas desde la icónica torre de 184 metros de altura, informaron las autoridades.

De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía de Seattle, ambos ingresaron a la atracción alrededor de las 8:50 de la noche del pasado viernes tras comprar sus boletos de entrada. Los investigadores indicaron que podrían enfrentar cargos por allanamiento de morada.

Las cámaras de seguridad captaron a los dos hombres en el nivel superior de la torre antes de entrar a un baño, del que salieron con cascos puestos.

Según la Policía, ambos corrieron hacia uno de los ventanales de cristal, treparon al exterior de la estructura y se lanzaron en paracaídas.

Seattle Police are searching for two men who base jumped off the city's iconic Space Needle on Friday pic.twitter.com/neAvFT1phV — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) July 26, 2026

El personal de seguridad de la Space Needle perdió de vista a los sospechosos tras el salto y, hasta el momento, las autoridades no han logrado localizarlos.

Acciones policiales

La Policía no ha divulgado sus identidades y únicamente informó que se trata de dos hombres blancos de aproximadamente 20 años.

El salto BASE es un deporte extremo que consiste en lanzarse desde estructuras fijas, como edificios, antenas, puentes o formaciones naturales, utilizando un paracaídas para descender.

La Space Needle, uno de los principales atractivos turísticos de Seattle, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.