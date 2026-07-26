Tiroteo policial en Wisconsin provoca protestas y obliga a cancelar eventos emblemáticos

Mujeres frente al Capitolio de Madison, Wisconsin, protestan por la muerte de un hombre. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Corey Ruiz a manos de un agente de la Policía de Madison continúa generando protestas y alterando la vida de la capital de Wisconsin, donde varios de los principales eventos del verano fueron cancelados o modificados mientras aumenta la presión para exigir reformas policiales y rendición de cuentas, informó la agencia AP.

Ruiz, de 38 años, identificado en registros judiciales como afroamericano o latino, murió el pasado miércoles tras un enfrentamiento con agentes en el barrio de Marquette, una de las zonas más liberales de la ciudad. Se trata del tercer tiroteo mortal protagonizado por la Policía de Madison en ese mismo sector desde 2012.

La muerte reavivó el debate sobre la justicia racial y el uso de la fuerza por parte de las autoridades, al tiempo que motivó manifestaciones que han afectado la agenda de actividades públicas de la ciudad.

Horas después del tiroteo, manifestantes interrumpieron un tradicional concierto al aire libre de la Orquesta de Cámara de Wisconsin, celebrado frente al Capitolio estatal y que cada semana reúne a unas 30,000 personas durante el verano. Posteriormente, los organizadores decidieron cancelar el evento.

Según AP, la ciudad también aplazó la inauguración de un nuevo mercado público, ubicada a pocas cuadras del lugar del incidente, mientras que el festival comunitario AtwoodFest fue suspendido debido a la posibilidad de nuevas protestas.

"Nuestra comunidad y nuestros vecinos de Marquette presenciaron otro horrible tiroteo con participación policial a pocas cuadras del recinto de nuestro festival, lo que nos dejó con un profundo dolor y una justa indignación", expresaron los organizadores al anunciar la cancelación del evento.

El tradicional mercado de agricultores del centro de Madison, que recibe alrededor de 20,000 visitantes cada sábado, también cerró cuatro horas antes de lo previsto en solidaridad con las manifestaciones.

"Nos unimos al dolor de nuestra comunidad. Y estamos de acuerdo: no podemos seguir como siempre", publicaron los organizadores en redes sociales.

Mientras algunos residentes respaldaron la decisión de modificar las actividades, otros cuestionaron el impacto económico para comerciantes y productores.

"Es importante mantener la vista puesta en la verdadera tragedia, que es que alguien murió", afirmó Charles Ault, visitante del mercado.

En contraste, Rodney Hathaway, quien visitaba la ciudad desde Milwaukee, calificó el cierre anticipado como "ridículo" y lamentó que afectara a vendedores que dependen de la temporada de verano.

Investigación sigue en curso

Las investigaciones sobre el tiroteo continúan mientras el abogado de derechos civiles Ben Crump, representante de la familia de Ruiz, pidió que el agente que disparó enfrente cargos penales.

El jefe de la Policía de Madison, John Patterson, ha pedido evitar conclusiones anticipadas mientras avanza la investigación. Durante una rueda de prensa el jueves permitió que manifestantes interrumpieran el encuentro y respondieran directamente a sus preguntas, incluso después de que algunos lo increparan con dureza.

La alcaldía y las autoridades estatales mantienen abiertas las pesquisas sobre el caso, que ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional las tensiones entre la policía y las comunidades minoritarias en Estados Unidos.