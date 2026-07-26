Niño de 12 años, hijo de un policía de Nueva York, muere tras quedar atrapado en tiroteo en El Bronx

Captura del video que muestra a Jacob Freytes, de 12 años, en bicicleta frente a la bodega justo antes de que estallara la pelea. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de 12 años, hijo de un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), murió tras recibir un disparo cuando quedó en medio de un tiroteo originado durante una pelea frente a una bodega en El Bronx, informó el New York Post.

Videos de cámaras de seguridad obtenidos por el medio muestran que el incidente comenzó alrededor de las 4:50 de la tarde de ayer, cuando dos hombres discutían en un paso de peatones frente al supermercado Wanda Deli, ubicado en Elliott Place, cerca de Grand Concourse.

Las imágenes muestran cómo la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un forcejeo entre varias personas, aparentemente por el control de un arma de fuego.

En ese momento, Jacob Freytes, de 12 años, salió de la bodega tras comprar una pelota y se disponía a montar su bicicleta, sin percatarse de la violencia que se desarrollaba a pocos metros.

Según el video, el menor se detuvo para observar la pelea justo cuando un hombre vestido con una camiseta blanca aparentemente sacó un arma de fuego de la cintura. Segundos después, Jacob soltó su bicicleta y corrió de regreso al establecimiento mientras se sujetaba el pecho, tras haber sido alcanzado por una bala.

Surveillance video captured a fight breaking out outside a bodega in the Bronx on Saturday before a stray bullet struck a 12-year-old boy. More: https://t.co/YML0wN5Cmw pic.twitter.com/TDtzA85yGu — Eyewitness News (@ABC7NY) July 26, 2026

Otro video captado por una cámara de seguridad dentro de la bodega muestra al niño entrando herido al local antes de desplomarse frente a varios testigos.

Jacob fue trasladado de urgencia al hospital NYC Health + Hospitals/Lincoln, donde fue declarado muerto horas más tarde.

"La bala le dio de lleno en el pecho"

El tío del menor, Julio López, explicó al New York Post que labala le dio de lleno en el pecho.

Indicó que el padre del niño, detective del NYPD, se encontraba en Connecticut cuando recibió la noticia y regresó de inmediato a Nueva York.

Otras dos personas resultaron heridas

Durante el tiroteo también resultaron heridos dos hombres, de 25 y 34 años, quienes fueron trasladados por sus propios medios al hospital BronxCare Health System con heridas de bala en las nalgas y en un pie, respectivamente.

Ambos permanecen en condición estable.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar al responsable del tiroteo y determinar cuántos disparos fueron realizados, según el New York Post.