Las actividades y celebraciones realizada por los participantes de la 37.ª edición del Desfile Dominicano de El Bronx terminaron a las 4:00 de la madrugada de este lunes dejando "montones de basura" a lo largo de sus principales vías, según denunció la presidenta del condado, Vanessa Gibson.

"El desfile ha dejado montones de basura por todas partes. El Grand Concourse, desde Burnside Avenue hacia el norte y el sur hasta East 165th Street, al oeste hasta Jerome Avenue y al este hasta Morris Avenue. Las vías principales y las calles de servicio", escribió Gibson en una publicación en X a las 4:09 de la madrugada.

De acuerdo con la funcionaria, también había cúmulos de basura en Tremont Avenue, Mount Eden, East 170th Street, East 167th Street y East 165th Street, "todas intersecciones muy transitadas".

La demócrata expresó su deseo de que el personal del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) lograra limpiar la zona antes del inicio de la semana laboral.

"Mientras los participantes del Desfile Dominicano de El Bronx se dispersan tras las actividades que se extendieron hasta las 4:00 de la madrugada, esperamos que @NYCSanitation salga cuanto antes a la ruta del desfile y a las calles adyacentes al Grand Concourse en preparación para el lunes. La gente tiene que ir a trabajar en este barrio residencial", escribió.

As the Bronx Dominican parade after-after hours participants are dispersing and finally coming to an end at 4am, we are hoping that @NYCSanitation gets out to the parade route and adjacent streets to the Grand Concourse in preparation for Monday ASAP! Folks have to go to work in... — Hon. Vanessa L. Gibson, MPA (She, Her, Hers) (@BPGibson2025) July 27, 2026

Los dominicanos de El Bronx salieron a las calles desde las 12:00 del mediodía del domingo 26 de julio para celebrar su orgullo patrio, respondiendo a la convocatoria de Felipe Febles, quien ha estado al frente del desfile desde 1989.

Propósito del desfile

La Gran Parada Dominicana del Bronx nació con el propósito de reconocer las contribuciones de los dominicanos al desarrollo económico, cultural y social de la ciudad, según sus organizadores.

La edición de este año contó con la presencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de varios funcionarios electos de origen dominicano, entre ellos la concejal del Distrito 14, Pierina Sánchez; la asambleísta Yudelka Tapia, y Amanda Séptimo, quien a principios de este año suspendió su campaña al Congreso de Estados Unidos tras ser diagnosticada con lupus.

El desfile recorrió la avenida Grand Concourse.

Incidentes durante el desfile

A pesar de las declaraciones de Gibson sobre las celebraciones que se extendieron hasta la madrugada, el desfile oficial, programado para comenzar al mediodía, concluyó de forma abrupta alrededor de las 2:00 de la tarde. En ediciones anteriores, la marcha solía extenderse hasta aproximadamente las 5:00 de la tarde.

Según medios independientes de la diáspora, el recorrido fue interrumpido después de que varias personas ingresaran sin autorización a la ruta del desfile.

La situación provocó que su organizador, Felipe Febles, abandonara el evento visiblemente molesto y responsabilizara a un grupo de personas de alterar el desarrollo de la marcha.

"Mientras los dominicanos que están participando no hagan el trabajo que tienen que hacer, yo no me siento bien", dijo Febles al ser abordado por la periodista de la diáspora Johandry Jiménez.

Además, videos compartidos en redes sociales muestran una pelea entre varios hombres en East 170th Street, a aproximadamente una cuadra del Grand Concourse, donde aún permanecían decenas de asistentes tras la conclusión del desfile oficial.

En las imágenes se observa a varias personas con banderas dominicanas compartiendo en medio de la calle, momentos antes de que dos hombres comenzaran a golpearse.

Segundos después, otro hombre, que vestía una camiseta de la selección de fútbol de Argentina con el número 10 de Lionel Messi, se involucra en la pelea y patea a uno de los hombres que se encontraba en el suelo.

Momentos después, un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) llega al lugar y logra separar a los dos hombres que permanecían en el pavimento, controlando la situación. Una vez separados, varios de los asistentes ayudaron a los involucrados a recoger sus pertenencias.

En X, algunos usuarios atribuyeron el caos a lo que calificaron como "políticas permisivas" de la gobernadora Kathy Hochul, mientras que otros responsabilizaron a personas de otras nacionalidades por los incidentes ocurridos durante el desfile.