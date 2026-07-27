Los dominicanos superan a los boricuas y se convierten en el grupo latino más numeroso de El Bronx

Nueva York sigue siendo el hogar de la mayor comunidad dominicana residente en Estados Unidos. Sin embargo, los criollos, impulsados por el factor económico o mejores oportunidades, están reescribiendo la composición étnica de El Bronx, donde ya han superado a los puertorriqueños, una población históricamente predominante en el mencionado condado.

De acuerdo con un informe publicado este año por el Centro para América Latina, el Caribe y Estudios Latinos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), la población dominicana en El Bronx pasó de 133,087 personas en 2000 a 333,564 en 2024, un incremento de 150.6 %.

En contraste, la población puertorriqueña pasó de 319,240 habitantes en el año 2000 a 235,218 en 2024. Esta disminución ha permitido que la comunidad dominicana supere a la puertorriqueña por 98,346 residentes en El Bronx.

Mientras la población de origen puertorriqueño muestra una marcada reducción, la comunidad dominicana ha experimentado una redistribución dentro de la propia ciudad de Nueva York.

Hace 25 años, Washington Heights era el símbolo de la inmigración dominicana en Nueva York. Hoy, El Bronx concentra casi la mitad de todos los dominicanos de la ciudad (49 %)

En Manhattan, por ejemplo, la población dominicana pasó de 176,655 personas en 2020 a 157,106 en 2024, aunque el propio estudio aclara que el traslado hacia El Bronx comenzó mucho antes y no respondió únicamente a la gentrificación del Alto Manhattan.

"Washington Heights, en Manhattan, había sido el asentamiento histórico de los dominicanos que llegaron a Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980, pero gradualmente se produjo un desplazamiento hacia El Bronx a medida que la población dominicana aumentaba y el costo de vida subía en Manhattan", explica el informe.

Ya no dependen exclusivamente de la ciudad de Nueva York

Entre 2000 y 2024, la población dominicana se consolidó como la mayor nacionalidad latina tanto de la ciudad de Nueva York como del área metropolitana de Nueva York.

En dicho período, los dominicanos en el área metropolitana pasaron de 544,795 a 1,216,258 personas, un crecimiento de 123.3 %, mientras que en la ciudad pasaron de 406,806 en el 2000 a 680,464 en el 2024.

Sin embargo, el crecimiento de la diáspora ya no se concentra exclusivamente en la ciudad. Según el informe, cada vez más dominicanos se establecen en Nueva Jersey, Long Island y los suburbios al norte de Nueva York.

Como resultado, la proporción de dominicanos del área metropolitana que residía en la ciudad de Nueva York pasó del 74.7 % en 2000 al 55.9 % en 2024, mientras que la presencia de esta comunidad aumentó de forma sostenida en las tres regiones suburbanas analizadas.

Para 2024, 325,803 dominicanos (26.8 %) vivían en Nueva Jersey, 134,103 (11 %) en los suburbios al norte de la ciudad y 75,888 (6.2 %) en Long Island.

Aunque la ciudad de Nueva York continúa siendo el principal núcleo de la diáspora dominicana, el informe muestra que su población alcanzó un máximo de 725,348 residentes en 2020. Posteriormente, tras la pandemia, descendió a 680,464 en 2024, una reducción cercana al 6 %.

La ciudad de Nueva York comprende los cinco condados (El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island), mientras que el área metropolitana incluye a Nueva Jersey, los suburbios del norte de Nueva York y Long Island.