Tras haitianos perder su estatus de protección, EE. UU. promueve la autodeportación

CBP Home, una aplicación para que los indocumentados se autodeporten. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) impulsó este lunes la aplicación de CBP Home para que los inmigrantes que perdieron su Estatus de Protección Temporal o TPS se autodeporten.

Acciones oficiales

"El estatus de protección temporal es precisamente eso: TEMPORAL. Para aquellos con TPS cancelado: es hora de cerrar. No tienen que regresar a casa, pero no pueden quedarse aquí. Aún están a tiempo de recibir un cheque de US$2,600 y un vuelo de regreso GRATIS.http://DHS.GOV/CBPHOME", posteó a través de su cuenta oficial de X.

Temporary protected status is exactly that — TEMPORARY.



For those with terminated TPS: it´s closing time. You don´t have to go home, but you can´t stay here.



It´s not too late to get a $2,600 check and a FREE flight home: https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/8kPIp6AvBd — Homeland Security (@DHSgov) July 27, 2026

La fomentación se da horas después de que más de 350,000 haitianos en Estados Unidos perdieron su TPS este lunes, por lo que la administración de Donald Trump prepara operativos para su deportación masiva, que comenzarían en el estado de Ohio, según reportaron medios y congresistas.

El Gobierno de Estados Unidos promueve el uso de la aplicación CBP Home como una vía para que inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización notifiquen su intención de salir voluntariamente. Es una estrategia que busca reducir las deportaciones tradicionales y agilizar los procesos migratorios.

La protección a la deportación de los haitianos expiró tras un fallo del tribunal federal de apelaciones la semana pasada que postergó hasta hoy el fin del TPS, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema que el 25 de junio pasado permitió al Gobierno de Trump revocar el permiso.

Detalles de la aplicación

La herramienta, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), está disponible de forma gratuita para dispositivos móviles y permite a los usuarios informar al Gobierno estadounidense sobre su intención de abandonar el país.

Según las autoridades, el proceso forma parte de un programa de "autodeportación voluntaria" que busca facilitar el retorno ordenado de personas que permanecen de manera irregular en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las personas elegibles pueden recibir asistencia para coordinar su viaje, ayuda con la obtención de documentos de viaje y, en algunos casos, apoyo económico una vez se confirme su salida del país.

Las autoridades sostienen que quienes opten por este mecanismo podrían evitar un arresto o un proceso formal de deportación, además de preservar la posibilidad de solicitar un ingreso legal a Estados Unidos en el futuro, siempre que cumplan con las leyes migratorias aplicables.

La aplicación reemplazó las funciones que anteriormente ofrecía CBP One para algunos trámites migratorios. Bajo la actual administración, la plataforma fue rediseñada para enfocarse en la notificación de salida voluntaria como parte de una política de mayor control migratorio.

CBP Home puede descargarse desde las tiendas oficiales de Apple y Google, y el DHS indica que está disponible para cualquier persona con acceso a un teléfono inteligente. Entre sus funciones figura el envío de la intención de salida y la comunicación con las autoridades migratorias para coordinar el proceso.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump para incentivar la salida voluntaria de inmigrantes en situación irregular, al considerar que este mecanismo resulta menos costoso que los procesos tradicionales de detención y deportación.