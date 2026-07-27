ICE mantendrá abierto centro de detención en Texas pese a denuncias de abusos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) extenderá hasta septiembre de 2027 el contrato para operar el centro de detención East Montana, en El Paso, Texas, una de las mayores instalaciones migratorias del país, pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y los llamados de legisladores demócratas y organizaciones civiles para clausurarlo.

La agencia informó que ampliará por un año, sin un proceso de licitación, el contrato de la empresa Amentum Services Inc., decisión que podría representar un costo adicional de 776 millones de dólares para el gobierno estadounidense.

El monto se suma a un contrato inicial de 452 millones de dólares adjudicado en marzo de este año, cuando la compañía asumió la administración del centro tras la destitución del contratista anterior por bajo desempeño.

Durante meses, congresistas demócratas y organizaciones de derechos civiles han pedido el cierre del Campamento East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss, al señalar presuntos abusos contra los migrantes detenidos desde que comenzó a operar en agosto de 2025.

Denuncias y críticas

Un informe divulgado este mes por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) sostiene que algunos detenidos fueron golpeados por personal del centro, privados de atención médica, obligados a permanecer en condiciones insalubres y alimentados con comida en mal estado.

El documento también señala que al menos tres personas han fallecido bajo custodia en esas instalaciones.

Además, informes de agencias federales concluyeron que el centro presentaba condiciones inseguras y que tanto el Ejército como el ICE incurrieron en gastos millonarios por servicios considerados innecesarios.

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De acuerdo con datos del ICE, el centro ha albergado un promedio superior a 2,000 migrantes por día desde el pasado 1 de octubre, aunque la población detenida ha disminuido en los últimos meses.

Angélica César, investigadora de Human Rights Watch y una de las autoras del informe, criticó la decisión de la agencia.

"Prorrogar el contrato de Amentum ignorando abusos ampliamente documentados es una imprudencia y demuestra el ataque frontal de la administración Trump contra los derechos humanos", afirmó.

Justificación oficial

La empresa Amentum remitió las consultas al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que no ofrecieron comentarios adicionales.

ICE justifica la extensión

En el aviso oficial, el ICE argumentó que trasladar a los detenidos a otras instalaciones sería "impracticable" por la falta de capacidad disponible y sostuvo que cambiar nuevamente de contratista implicaría reemplazar infraestructura tecnológica y contratar nuevo personal, lo que elevaría los costos operativos.

La agencia también advirtió que una interrupción del contrato podría afectar la seguridad de los detenidos, las operaciones de control migratorio y generar riesgos legales y humanitarios.

Según el documento, el contrato original fue otorgado por el Ejército a Acquisition Logistics LLC, empresa que, de acuerdo con el ICE, no contaba con experiencia previa en la administración de centros de detención migratoria y cuya planificación no respondía a las necesidades operativas de la agencia.

Si se concreta la extensión, Amentum recibirá más de 1,200 millones de dólares por la gestión del centro entre marzo de 2026 y septiembre de 2027.