Investigan posible vínculo con pandillas tiroteo que dejó tres muertos durante festival en Seattle

Un hombre no identificado es conducido al lugar por la policía luego de que respondieran a un tiroteo en el Seattle Center durante el festival gastronómico Bite of Seattle el domingo 26 de julio de 2026, en Seattle, Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Seattle investigan si un enfrentamiento entre pandillas estuvo detrás del tiroteo registrado el domingo durante el festival gastronómico Bite of Seattle, un hecho que dejó tres personas muertas y al menos cuatro heridas, entre ellas un niño de dos años.

De acuerdo con AP, la Policía de Seattle informó este lunes que, según las investigaciones preliminares, en el incidente participaron al menos tres tiradores. Uno de ellos, de 19 años, murió en el intercambio de disparos, mientras que un adolescente de 15 años fue arrestado y permanece bajo custodia en un centro de menores.

La subdirectora de Investigaciones del Departamento de Policía de Seattle, Nicole Powell, indicó que los investigadores creen que el tiroteo pudo originarse por un enfrentamiento entre dos grupos rivales que abrieron fuego entre sí.

El menor detenido renunció este lunes a su comparecencia inicial ante un tribunal de menores. Un juez ordenó que permanezca detenido mientras es investigado por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado. La Fiscalía del condado de King evaluará esta semana la presentación formal de cargos.

Detalles del tiroteo

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando concluía el festival Bite of Seattle, celebrado en el Seattle Center, junto a la Space Needle, según AP.

El evento reúne cada año a cientos de vendedores de comida y miles de visitantes. Al escucharse los disparos, numerosos asistentes buscaron refugio en edificios cercanos o huyeron del lugar.

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años; Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de 19 años, este último señalado por la policía como uno de los presuntos tiradores.

Según la oficina del médico forense del condado de King, Sánchez Villalba murió por un disparo en el torso, Whitehead por una herida de bala en la pelvis y Semo por múltiples impactos de bala.

Entre los cuatro heridos figura un niño de dos años, cuyo estado de salud era estable este lunes. Los otros lesionados —dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39— fueron dados de alta del hospital.

Confusión en la investigación

La investigación también ha estado marcada por información contradictoria de las autoridades. Inicialmente se informó que dos sospechosos estaban bajo custodia, pero posteriormente la policía aclaró que solo una persona había sido arrestada y que continúan buscando al menos a otro presunto implicado.

El jefe de la Policía de Seattle, Shon Barnes, defendió la actuación de la institución y explicó que la información fue actualizándose conforme avanzaban las investigaciones en una escena descrita como caótica.

El festival, que se celebra desde 1982 y atrae a unas 350,000 personas cada año, reanudó parcialmente sus actividades este lunes para permitir que los vendedores retiraran sus equipos, mientras en las inmediaciones del lugar del tiroteo se realizó una vigilia en memoria de las víctimas.