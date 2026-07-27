Kamala Harris respalda a Troy Jackson en la carrera por el Senado en Maine

Troy Jackson fue elegido como candidato demócrata al Senado de EE. UU. tras la renuncia de Graham Platner ( FUENTE EXTERNA )

La exvicepresidenta Kamala Harris respaldó este lunes al demócrata Troy Jackson como candidato al Senado de Estados Unidos por Maine, dos días después de que el Partido Demócrata estatal lo eligiera para sustituir al aspirante original en una contienda considerada clave para el control de la cámara alta.

De acuerdo con la agencia AP, Jackson fue nominado el sábado durante una convención especial convocada por el Partido Demócrata de Maine, luego de que Graham Platner, ganador de las primarias de junio, abandonara la candidatura tras enfrentar acusaciones de agresión sexual, señalamientos que él ha negado.

Respaldo de Kamala Harris

En un correo electrónico enviado a sus simpatizantes para recaudar fondos, Harris expresó su respaldo a Jackson y destacó el poco tiempo que tendrá para desarrollar su campaña antes de las elecciones de noviembre.

"Sé lo que significa asumir un cargo con poco tiempo de antelación a las elecciones. Troy tendrá solo 101 días entre su nominación al Senado y el momento en que los votantes de Maine emitan sus votos", afirmó Harris.

La exvicepresidenta comparó implícitamente la situación de Jackson con la suya en 2024, cuando se convirtió en la candidata presidencial demócrata tras la retirada del entonces presidente Joe Biden de la contienda por la reelección. En esos comicios, Harris fue derrotada por Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca.

Los demócratas consideran que el escaño de Maine será determinante en su intento por recuperar la mayoría en el Senado. Para lograrlo, además de vencer a la senadora republicana Susan Collins, deberán ganar otros tres escaños actualmente en manos republicanas y conservar todos los que ya controlan, según AP.

Jackson, un leñador de quinta generación y expresidente del Senado de Maine, había competido este año por la candidatura demócrata a la gobernación, pero perdió las primarias. Tras la salida de Platner, el partido lo seleccionó como su nuevo candidato para enfrentar a Collins.

La campaña de Jackson informó que, desde su nominación, ha recaudado alrededor de dos millones de dólares, aunque continúa muy por detrás de Collins, quien acumula más de 16 millones de dólares para su campaña.

Por su parte, los republicanos reaccionaron al respaldo de Harris con críticas. Blake Kernen, portavoz de Collins, ironizó sobre el apoyo de la exvicepresidenta y señaló que tanto Harris como Jackson llegaron a sus respectivas candidaturas sin ganar unas primarias de su partido.