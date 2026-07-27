Tornado deja daños severos y más de 30,000 hogares sin electricidad en Wisconsin

Una mujer camina entre los escombros tras el paso de un tornado el lunes 27 de julio de 2026 en Menasha, Wisconsin. ( FUENTE EXTERNA )

Un tornado azotó este lunes varias comunidades del noreste de Wisconsin, donde dejó daños extensos en viviendas, negocios y vías públicas, además de provocar cortes eléctricos que afectaron a más de 30,000 hogares, informaron las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el paso del fenómeno en el condado de Winnebago, ubicado a unos 145 kilómetros al noroeste de Milwaukee. Las zonas más afectadas incluyen Appleton, Menasha y comunidades cercanas, donde equipos de emergencia continuaban evaluando los daños.

Hasta la noche del lunes no se habían confirmado muertes ni personas heridas, pero las autoridades mantenían las labores de búsqueda y evaluación en las áreas golpeadas por los fuertes vientos.

El tornado se produjo durante un sistema de tormentas que atravesó la región de los Grandes Lagos, alimentado por altas temperaturas y niveles elevados de humedad, explicó Scott Berschback, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

En Menasha, una ciudad cercana al lago Winnebago, residentes describieron momentos de temor cuando los vientos destruyeron estructuras y afectaron varios negocios. Heather Schroeder, quien trabaja cerca del área afectada, relató que escuchó fuertes ruidos mientras una lavandería, una panadería y una taberna sufrían daños.

"No queda nada", dijo Schroeder al describir la destrucción en la zona.

Las imágenes difundidas tras el paso de la tormenta mostraron viviendas con techos arrancados, vehículos volcados y calles cubiertas de árboles y escombros. Autoridades locales indicaron que algunas carreteras permanecían bloqueadas debido a los daños.

Acciones de emergencia

El jefe de Policía de Menasha, Matt Albrecht, informó que varias zonas estaban siendo inspeccionadas por los equipos de emergencia debido a la presencia de cables eléctricos caídos, árboles derribados y otras condiciones peligrosas.

"En este momento, desconocemos la magnitud de los daños, ya que muchas carreteras en esas mismas zonas están intransitables", declaró Albrecht.

La empresa eléctrica informó que la ciudad de Menasha, con unos 18,000 habitantes, quedó prácticamente sin suministro eléctrico, mientras que las autoridades habilitaron un refugio para residentes afectados.

En Appleton, funcionarios reportaron árboles caídos, daños estructurales y problemas de tránsito debido a semáforos fuera de servicio y calles obstruidas.

Reacción oficial

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, aseguró que el estado está preparado para apoyar a las comunidades afectadas mientras continúan las evaluaciones.

Los meteorólogos habían emitido una alerta de tornado antes del impacto del fenómeno y advirtieron sobre la posibilidad de escombros peligrosos, daños a vehículos y estructuras, así como ráfagas intensas de viento.

Las autoridades señalaron que podrían pasar varios días antes de completar la evaluación de daños y restablecer completamente el servicio eléctrico en algunas zonas.