Aterrizaje de emergencia de avioneta en playa de Huntington Beach genera preocupación

Aterriza de emergencia una avioneta en playa de Huntington Beach. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades investigan el aterrizaje de emergencia de una avioneta ocurrido la tarde del lunes en una playa de Huntington Beach, informó la policía de Huntington Beach.

De acuerdo al portal de Telemundo, el incidente fue reportado alrededor de las 2 p.m., cuando una avioneta aterrizó sobre la arena cerca de Magnolia.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), una aeronave Piper PA-28 aterrizó de manera segura en la playa después de que el piloto reportó un problema en el motor tras despegar del Aeropuerto John Wayne.

La FAA informó que dos personas viajaban a bordo de la aeronave.

La aeronave está registrada con la matrícula N4512R, según la FAA.

No se reportaron personas lesionadas.