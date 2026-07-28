Un grupo de participantes del Desfile Dominicano de El Bronx, celebrado el pasado domingo, abuchearon al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mientras este bajaba del escenario luego de ofrecer un breve discurso.

"Traidor" y "fuera Mamdani, no te queremos en esta parada dominicana" fueron algunas de las frases que se escucharon en un video difundido en redes sociales.

El alcalde estuvo acompañado por las asambleístas de origen dominicano Yudelka Tapia y Amanda Séptimo. Esta última también fue abucheada por los presentes, quienes la llamaron "vendepatria".

Conflicto con bodegueros

Varios sectores de la comunidad dominicana en Nueva York han expresado su rechazo a Mamdani. Entre ellos se encuentran los bodegueros, quienes han calificado de "traición" el anuncio del alcalde de crear supermercados de bajo costo, con descuentos de hasta un 30 % en alimentos como frutas, verduras, carnes y mariscos.

Apoyos políticos divididos

La medida ha generado indignación entre miembros de la Unión de Bodegueros, quienes aseguraron que apoyaron a Mamdani basándose en un compromiso "claro y directo" de colaborar con ellos para evitar la creación de bodegas municipales.

"Dicho compromiso no se ha cumplido. Esto representa una grave traición a la confianza de miles de pequeños empresarios que creyeron en esa promesa", aseguró la organización hace unas semanas.

Asimismo, otros sectores de la comunidad dominicana que respaldaron la candidatura del congresista Adriano Espaillat han manifestado su rechazo al alcalde, luego de que este apoyara a la candidata Diaraliza Ávila en las elecciones primarias del Partido Demócrata, en las que la socialista se impuso a Espaillat.

"No lo queremos por traicionar a Adriano Espaillat", fue otra de las expresiones que se escucharon contra Mamdani durante el desfile del domingo.

Mamdani había prometido respaldar la candidatura de reelección de Espaillat al Congreso, mientras que el congresista, a su vez, le ofreció su respaldo durante su carrera por la Alcaldía de Nueva York.

"Hace unos meses, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hablaba del congresista Adriano Espaillat como un aliado clave y celebraba públicamente su respaldo. Hoy, el mismo Mamdani decidió apoyar a una activista radical y sin experiencia legislativa que busca destronar al primer dominicano elegido al Congreso", expresó un activista de la comunidad.