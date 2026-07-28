¿Washington Heights sigue siendo la "pequeña República Dominicana"?

Imagen de la bandera dominicana en la zona de Nueva York conocida como Little Dominican Republic. ( FUENTE EXTERNA )

Nueva York ha sido históricamente el principal destino de la población de origen dominicano en Estados Unidos y, aunque actualmente mantiene la mayor concentración de criollos, en los últimos 14 años la población dominicana se ha ido desplazando de la ciudad hacia los suburbios.

Washington Heights, en Manhattan, acogió a los dominicanos que migraron a Estados Unidos entre las décadas de 1970 y 1980 y, durante años, concentró la mayor cantidad de dominicanos residentes en la ciudad, llegando a ser considerada la "Pequeña República Dominicana", distinción que fue oficializada en 2025 por iniciativa del congresista Adriano Espaillat.

No obstante, desde antes del año 2000, la población dominicana comenzó a trasladarse hacia otras partes del área metropolitana de Nueva York, en gran medida debido al crecimiento de la comunidad y al aumento del costo de vida en Manhattan, según el proyecto "¿Dónde viven los latinos en el área metropolitana de Nueva York, 2000-2024?", del Centro para América Latina, el Caribe y Estudios Latinos de la CUNY, presentado este año.

De acuerdo con el informe, la población dominicana residente en Manhattan era de 164,660 en 2010 y alcanzó su punto más alto en 2020, con 176,655 personas. Sin embargo, para 2024 la cifra había descendido a 157,106, una disminución del 11.1 % en los últimos cinco años.

¿Hacia dónde se están yendo los dominicanos de la ciudad de Nueva York?

En 2024, la ciudad de Nueva York concentraba 680,464 dominicanos, equivalentes al 55.9 % de los 1,216,258 residentes de origen dominicano contabilizados en toda el área metropolitana.

De ellos, 157,106 vivían en Manhattan, lo que representa el 23 % de la población dominicana de la ciudad y el 13 % del total del área metropolitana. En el año 2000, esas proporciones eran de 33.5 % y 25 %, respectivamente, según el informe.

La reducción de la población dominicana en Manhattan ocurre mientras la ciudad de Nueva York y su área metropolitana mantienen un crecimiento sostenido de la comunidad dominicana, aunque con un leve retroceso entre 2020 y 2024.

Esto demuestra que los dominicanos no están abandonando la región de Nueva York, sino que cada vez más optan por establecerse en los suburbios del norte y en el vecino estado de Nueva Jersey.

En ese sentido, la población dominicana en Nueva Jersey pasó de 151,668 en 2010 a 325,803 en 2024, un incremento de alrededor del 115 %. Actualmente, los dominicanos que residen en ese estado representan cerca del 27 % del total de la población dominicana del área metropolitana de Nueva York.

De igual manera, los suburbios del norte de Nueva York (Westchester, Rockland, Orange, Putnam, Dutchess y Fairfield, en Connecticut) vieron aumentar su población de origen dominicano, al pasar de 38,565 personas en 2010 a 134,103 en 2024, un crecimiento del 248 %.

Asimismo, Long Island pasó de 43,253 residentes de origen dominicano en 2010 a 75,888 en 2024, un incremento del 75 %.

El resto de los condados de la ciudad de Nueva York también ha registrado un aumento de la población dominicana, mientras Manhattan continúa perdiendo residentes de este origen.

El Bronx, que en 2010 concentraba el 29 % de la población dominicana de la ciudad (229,216), actualmente alberga 333,564 dominicanos, casi la mitad del total de la ciudad, después de alcanzar un máximo de 338,509 en 2020.

Queens pasó de 89,001 dominicanos en 2010 a 95,857 en 2024. Brooklyn, por su parte, pasó de 84,613 a 86,593 en el mismo período.

Finalmente, Staten Island pasó de 4,469 residentes dominicanos en 2010 a 7,344 en 2024.

Razones de la salida de dominicanos de Manhattan

De acuerdo con diversos estudios, la salida de los dominicanos de su histórico enclave en Manhattan responde, sobre todo, a razones económicas, debido al alto costo de los alquileres en ese condado, considerado el mercado de renta más caro de Estados Unidos.

Según portales inmobiliarios consultados por el Diario NY, la renta mediana de un apartamento de una habitación en Manhattan se sitúa entre 4,700 y casi 5,000 dólares mensuales a mediados de 2026, mientras que barrios como Tribeca, Chelsea y Flatiron superan ampliamente esas cifras.

Sin embargo, según el mismo medio, la renta mediana de un apartamento de una habitación en el conjunto de los cinco condados de la ciudad supera los 4,000 dólares.

Por ejemplo, en El Bronx, que desde 2010 ya supera a Manhattan en cantidad de dominicanos y continúa siendo la opción más económica de la ciudad de Nueva York, la renta mediana de un apartamento de una habitación ronda los 2,200 dólares, aunque algunos reportes de mercado elevan el promedio hasta los 3,100 dólares cuando se incluyen unidades de mayor tamaño.

La ciudad de Nueva York comprende los cinco condados (El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island), mientras que el área metropolitana incluye a Nueva Jersey, los suburbios del norte de Nueva York y Long Island.