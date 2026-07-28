Cinco estados de EE. UU. se ofrecen para almacenar residuos nucleares a cambio de inversiones

Cinco estados de Estados Unidos acordaron explorar la posibilidad de recibir residuos nucleares provenientes de todo el país a cambio de apoyo federal para desarrollar infraestructura de energía nuclear, atraer inversiones y generar miles de empleos, informó este martes el Departamento de Energía.

Según informó la agencia AP, los estados seleccionados son Tennessee, Luisiana, Oklahoma, Utah e Idaho, cuyos gobernadores republicanos respaldan la iniciativa como parte de los esfuerzos para fortalecer la industria nuclear estadounidense y ampliar la generación de energía.

La propuesta busca avanzar en una solución para almacenar más de 95,000 toneladas métricas de combustible nuclear gastado y otros residuos radiactivos que actualmente permanecen en plantas nucleares y antiguas instalaciones distribuidas por el país.

El proyecto para construir un depósito geológico permanente en Yucca Mountain, Nevada, permanece paralizado desde hace años debido a la oposición de autoridades y residentes locales, afirmó AP.

Detalles del proyecto

Según el Departamento de Energía, los estados podrían albergar los llamados Campus de Innovación del Ciclo de Vida Nuclear, complejos que incluirían depósitos para residuos, plantas de enriquecimiento de uranio, instalaciones para reprocesar combustible usado, fábricas de combustible nuclear y espacios destinados al desarrollo de reactores avanzados, generación eléctrica y centros de datos.

La agencia estima que estos proyectos podrían atraer hasta 50,000 millones de dólares en inversión privada y generar alrededor de 10,000 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales. Además, los estados participantes tendrían acceso a préstamos federales por miles de millones de dólares para desarrollar la infraestructura necesaria.

De acuerdo con AP, el secretario de Energía, Chris Wright, calificó la iniciativa como una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y reactivar la industria nuclear del país.

La propuesta se produce mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una expansión de la energía nuclear con el objetivo de cuadruplicar la capacidad de generación para atender el aumento de la demanda eléctrica asociado al crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial.

Como parte de esa estrategia, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) también ha planteado cambios en sus normas de seguridad radiológica, incluyendo la eliminación del principio que durante cinco décadas buscó mantener la exposición a la radiación "tan baja como fuera razonablemente posible", sustituyéndolo por nuevos criterios basados en límites máximos de exposición.

Reacciones y desafíos

El congresista demócrata Mike Levin, de California, consideró que la iniciativa representa un avance después de décadas sin una solución definitiva para el almacenamiento de los residuos nucleares del país, aunque señaló que el Congreso deberá aprobar el marco legal y establecer mecanismos de supervisión para estos proyectos.

Expertos del sector también valoraron positivamente que los estados estén dispuestos a negociar el almacenamiento de residuos nucleares, aunque advirtieron que el reprocesamiento del combustible usado plantea desafíos económicos y de seguridad que deberán evaluarse antes de su implementación.